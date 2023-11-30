Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо слабкими та безвільними

У нас немає сил, які б дали можливість противитися чужому – негативному – впливу, піддавшись якому можна зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати. День – зрозуміло, якщо буде така можливість – бажано провести на самоті. З дому виходити потрібно для того, щоб побувати в лісі чи парку, що позитивно позначиться на самопочутті та душевному стані.

Овен

Переживання, які можуть долати вас від самого ранку, потрібно «лікувати» фізичною працею: можна навести лад у шафах з одягом чи на дачній ділянці – загалом там, куди давно не доходили руки.

Телець

Не варто реагувати на критичні зауваження людей, які вас оточують: сьогодні якраз той випадок, коли вони, як це часто трапляється, свідчать про проблеми, що існують у них, а не у вас.

Близнята

Навіть отримавши солідну грошову виплату, не варто витрачати всі наявні фінанси в найближчому торговому центрі: оскільки гроші знадобляться вам і завтра, залиште щось про запас.

Рак

Зустріч із друзями, навіть якщо її було заплановано заздалегідь, краще перенести на кілька днів – сьогодні замість приємного спілкування ви ризикуєте отримати сварку, яка переходить у серйозний конфлікт.

Лев

Не варто не тільки робити будь-які фінансові операції, але й просто брати в руки гроші – це може стати поганою прикметою і незабаром призвести до значного погіршення матеріального становища.

Діва

Генеральне прибирання – улюблене заняття вашого знака, тому влаштовують його і коли треба, і коли не треба: сьогодні воно допоможе вам відмовитися від негативних думок та налаштувати себе на позитив.

Терези

Не варто доводити людям свою правоту, навіть якщо ви абсолютно в ній впевнені: сьогодні ваше сприйняття довколишнього світу може бути спотворене, тому краще не наполягати на своїх аргументах.

Скорпіон

Намагайтеся утриматися від обіцянок, навіть якщо вас до них наполегливо схилятимуть: найімовірніше, з винятково об'єктивних причин ви не зможете стримати слово, чим образите того, кого обнадіяли.

Стрілець

Від зустрічей – як ділових, так і особистих – сьогодні краще відмовитись: необхідних домовленостей досягти однаково не вдасться, а от посваритися через будь-яку дрібницю можна буде легко.

Козоріг

Не варто відмовлятися від своїх планів тільки тому, що вас застерігатимуть від цього кроку близькі люди: найімовірніше, вони просто перестраховуються, а ви, послухавшись, можете прогаяти важливий шанс.

Водолій

Краще витратити трохи більше часу на підготовку важливого проєкту, ніж поспішити і зазнати поразки на першому етапі дій, тому зірки рекомендують витратити цей день на розробку планів.

Риби

З родичами сьогодні краще не спілкуватися: вже, здавалося б, загасальний конфлікт, пов'язаний із вирішенням майнових питань, може спалахнути з новою силою, що негативно позначиться на взаєминах.

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