Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна присвятити час відпочинку

День, коли через слабку місячну енергетику дуже складно виконувати якісь – навіть найнеобхідніші – дії.

Саме тому він ідеально підходить для вихідного, коли можна присвятити час відпочинку – до того ж, бажано пасивному. Але – якщо захочеться чимось зайняти мозок – у цей час можна складати плани на майбутнє, до того ж як професійні, так і життєві. Астрологи рекомендують ставити перед собою найсміливішу мету – її неодмінно вдасться досягти

Овен

Не варто думати про проблеми, яких у вашому житті не менше, але й не більше, ніж в інших: сьогодні ви однаково їх не розв'яжете, тому зосередьтеся на чомусь приємному, а займетеся справами завтра.

Телець

Навіть зателефонувавши – чи зустрівшись – з колегами, уникайте розмов на професійні теми: навіщо псувати вихідний день, якщо вже завтра ви зможете обговорити їх на роботі.

Близнята

Незважаючи на вихідний, складати план роботи на найближче майбутнє не тільки можна, а й потрібно, тим більше, що сьогодні вам на думку спадатимуть справді геніальні ідеї.

Рак

Зберегти мир і гармонію в душі можна буде лише виплескуючи свої емоції: утримуючи негатив, ви руйнуватимете себе зсередини, а наслідком цього стане поганий настрій – аж до депресії.

Лев

Особливої уваги вимагатимуть стосунки з коханою людиною: останнім часом вони стали напруженими, але у ваших силах змінити все на краще – головне, знайти правильні слова та переконливі докази.

Діва

Не варто лаяти себе за скоєні помилки: однаково відіграти їх назад вже не можна, тому докори совісті не мають жодного сенсу, зате може серйозно постраждати самооцінка, що для вас схоже на катастрофу.

Терези

Впертість, яку ви вирішите проявити сьогодні, не тільки ні на сантиметр не наблизить вас до поставленої мети, але і навпаки, віддалить від неї, тому не варто будь-що наполягати на своєму.

Скорпіон

Не найкращий час для того, щоб робити зауваження оточенню, особливо тим, хто старший за вас за віком: найімовірніше, вашого життєвого досвіду не вистачить для того, щоб увійти в їхню ситуацію.

Стрілець

День сприятливий для того, щоб розслабитися і відпочити від активних дій у всіх сферах життя та діяльності: чому б вам, наприклад, не прогулятися парком – ви так рідко собі це дозволяєте.

Козоріг

Будуючи плани на майбутнє, не будьте скромними — робіть долі "замовлення" по максимуму: чим більше попросите, тим — відповідно — більше отримаєте, і навпаки, так що намагайтеся не розмінюватися на дрібниці.

Водолій

День сприятливий для того, щоб подумати, як ви живете останнім часом: схоже, ви весь час біжите до поставленої мети, не бажаючи чи не маючи можливості задуматися: а чи справді це те, що вам потрібне.

Риби

Даючи відповіді на важливі життєві та професійні питання, дослухайтеся до інтуїції: вона вас ще жодного разу не обдурила, а сьогодні вже точно не підведе, підказавши єдино правильне вирішення завдання.

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