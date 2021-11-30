Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно слухати внутрішній голос

День, коли відповіді на всі важливі запитання потрібно шукати не в навколишньому просторі, а всередині себе.
У будь-якій ситуації зірки рекомендують дослухатися до інтуїції, яка сьогодні буде сильна, як ніколи. Втім, знаки, що надсилаються долею, цього дня можуть зустрічатися скрізь: у словах теле- чи радіоведучого, на дошках вуличної реклами і навіть у уривках розмов, які зустріли на вулиці випадкові люди.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 грудня для Овнів
Як відомо, скрізь встигає той, хто нікуди не поспішає. Не допускайте поспіху ні у вирішенні професійних питань, ні в домашніх клопотах — зроблене похапцем згодом доведеться довго переробляти.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 грудня для Тельців
Занепад сил не дозволить працювати на повну силу, тому краще зосередитися на рутинних та монотонних справах, які не потребують особливої уваги та старанності, а от вечір бажано присвятити відпочинку.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 грудня для Близнят
День, коли скромність виявиться затребуваною якістю – ті, хто перебуватиме в центрі загальної уваги, ризикують отримати наздоганяючи від начальства, так що краще перебувати "ближче до кухні".
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 грудня для Раків
Намагайтеся утриматися від з'ясування стосунків з оточенням – особливо друзями та близькими, і вже тим більше не встрявайте у чужі конфлікти – виявиться, як кажуть, собі дорожче.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 грудня для Левів
День необхідно присвятити наведенню ладу – в будинку, на робочому столі та в думках: позбавтеся від речей, що віджили своє, документів і переконань – вони заважають вам прийняти нове і гальмує ваш рух вперед.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 грудня для Дів
День цілком вдалий для дрібних фінансових операцій, а ось підписання серйозних контрактів та договорів краще відкласти – великий ризик втратити частину заощаджень, "зароблених непосильною працею".
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 грудня для Терезів
Можна – і треба! – миритися з людьми, з якими вас якийсь час тому посварили непередбачувані обставини: сьогодні ви легко і просто прийдете до консенсусу.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 грудня для Скорпіонів
Необхідно максимально обережно поставитися до жартів, особливо якщо вони стосуватимуться інших людей: вони можуть не оцінити ваше – прямо скажемо, своєрідне – почуття гумору та образитися.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 грудня для Стрільців
Від будь-яких серйозних справ, навіть якщо це стосуватиметься побутових турбот, цього дня краще відмовитися, зайнятися чимось незначним, у чому можливі помилки не становлять жодної небезпеки.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 грудня для Козорогів
Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо йдеться про близьких вам людей – наприклад, родичів чи друзів: відсутність повної картини завадить зробити правильні висновки.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 грудня для Водоліїв
У тому, що найкращим відпочинком є зміна роду діяльності, ви зможете переконатись на власному досвіді: від розумового навантаження бажано переходити до фізичного та навпаки.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 грудня для Риб
Небажано спілкуватися з неприємними вам людьми – ви тільки втратите необхідну вам для життя та роботи енергію: краще провести день на самоті, ніж зіпсувати собі настрій.
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