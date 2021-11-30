Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно слухати внутрішній голос

Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно слухати внутрішній голос

День, коли відповіді на всі важливі запитання потрібно шукати не в навколишньому просторі, а всередині себе.

У будь-якій ситуації зірки рекомендують дослухатися до інтуїції, яка сьогодні буде сильна, як ніколи. Втім, знаки, що надсилаються долею, цього дня можуть зустрічатися скрізь: у словах теле- чи радіоведучого, на дошках вуличної реклами і навіть у уривках розмов, які зустріли на вулиці випадкові люди.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 грудня для Овнів

Як відомо, скрізь встигає той, хто нікуди не поспішає. Не допускайте поспіху ні у вирішенні професійних питань, ні в домашніх клопотах — зроблене похапцем згодом доведеться довго переробляти.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 грудня для Тельців

Занепад сил не дозволить працювати на повну силу, тому краще зосередитися на рутинних та монотонних справах, які не потребують особливої уваги та старанності, а от вечір бажано присвятити відпочинку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 грудня для Близнят

День, коли скромність виявиться затребуваною якістю – ті, хто перебуватиме в центрі загальної уваги, ризикують отримати наздоганяючи від начальства, так що краще перебувати "ближче до кухні".

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 грудня для Раків

Намагайтеся утриматися від з'ясування стосунків з оточенням – особливо друзями та близькими, і вже тим більше не встрявайте у чужі конфлікти – виявиться, як кажуть, собі дорожче.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 грудня для Левів

День необхідно присвятити наведенню ладу – в будинку, на робочому столі та в думках: позбавтеся від речей, що віджили своє, документів і переконань – вони заважають вам прийняти нове і гальмує ваш рух вперед.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 грудня для Дів

День цілком вдалий для дрібних фінансових операцій, а ось підписання серйозних контрактів та договорів краще відкласти – великий ризик втратити частину заощаджень, "зароблених непосильною працею".

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 грудня для Терезів

Можна – і треба! – миритися з людьми, з якими вас якийсь час тому посварили непередбачувані обставини: сьогодні ви легко і просто прийдете до консенсусу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 грудня для Скорпіонів

Необхідно максимально обережно поставитися до жартів, особливо якщо вони стосуватимуться інших людей: вони можуть не оцінити ваше – прямо скажемо, своєрідне – почуття гумору та образитися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 грудня для Стрільців

Від будь-яких серйозних справ, навіть якщо це стосуватиметься побутових турбот, цього дня краще відмовитися, зайнятися чимось незначним, у чому можливі помилки не становлять жодної небезпеки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 грудня для Козорогів

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо йдеться про близьких вам людей – наприклад, родичів чи друзів: відсутність повної картини завадить зробити правильні висновки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 грудня для Водоліїв

У тому, що найкращим відпочинком є зміна роду діяльності, ви зможете переконатись на власному досвіді: від розумового навантаження бажано переходити до фізичного та навпаки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 грудня для Риб

Небажано спілкуватися з неприємними вам людьми – ви тільки втратите необхідну вам для життя та роботи енергію: краще провести день на самоті, ніж зіпсувати собі настрій.

Читайте також: