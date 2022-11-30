Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день квантового стрибка

День квантового стрибка, коли кількість докладених раніше зусиль перетворюється на якість, унаслідок чого людина переміщається на новий рівень у своєму розвитку.
Саме тому вкрай важливо розуміти, яким шляхом – світла чи темряви – вона йшла увесь цей час: виправити поточний стан справ їй, зрозуміло, вже не вдасться, але усвідомити свої помилки і зробити важливі висновки на майбутнє не лише можна, а й потрібно. Настрій у такий період часто буває нестабільним, тож дуже важливо стримувати емоції – не лише негативні, а й позитивні.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 грудня для Овнів
Зірки закликають вас присвятити сьогоднішній день собі – точніше, справі, яка приносить вам максимальну насолоду: для одних це – догляд за собою, для інших – читання чи рукоділля, для третіх – прогулянки.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 грудня для Тельців
Не варто тягнути свою роботу наодинці: варто лише покликати, як на допомогу прибіжить велика кількість помічників, готових робити її разом з вами – не відмовляйтеся від їхніх послуг.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 грудня для Близнят
Не відволікайтеся на розмови, які не мають безпосереднього стосунку до вашої роботи, навіть якщо вони здадуться вам надзвичайно цікавими: ви не одразу помітите, скільки часу вони у вас заберуть.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 грудня для Раків
Представники вашого знака, які давно збираються щось змінити у своєму житті, можуть вважати, що їм пощастило – сьогоднішній день максимально сприятливий для рішучих кроків, головне – добре їх прорахувати.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 грудня для Левів
Вам дуже складно думати про когось, крім себе дорогих, проте сьогодні вам доведеться це зробити, оскільки альтруїзм несподівано монетизується і принесе вам користь, яку ви особливо оціните з часом.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 грудня для Дів
Провівши ретельний аналіз дій, вчинених напередодні, ви ясно побачите, де помилилися, а де прийняли правильне рішення – спробуйте запам'ятати свої висновки і більше не наступати на граблі.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 грудня для Терезів
Події сьогоднішнього дня не будуть випадковими: вони – підказка щодо того, як вчинити в тій чи іншій життєвій або професійній ситуації – помилку буде виключено.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 грудня для Скорпіонів
Вирішивши зробити комусь зі свого оточення різке зауваження, навіть якщо воно буде цілком заслужене, останньої миті зусиллям волі переведіть його на жарт: напруження, що висить у повітрі, миттєво зникне.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 грудня для Стрільців
Розмова з людиною, з якою ви з якоїсь – можливо, поважної – причини давно не спілкувалися, допоможе вам вирішити важливе професійне питання, відкривши вам очі на його суть.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 грудня для Козорогів
Представникам вашого знаку – якщо й не всім, то багатьом – сьогодні вдасться відкрити нову сторінку свого життя: головне, не тягнути із собою в майбутнє справи та стосунки, які вже давно віджили свій вік.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 грудня для Водоліїв
День сприятливий для змін: навіть незначні, вони принесуть у ваше життя нову – свіжу – енергію, використовуючи яку ви зможете розпочати все з нуля – з чистого аркуша.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 грудня для Риб
Несподіваний дзвінок від людини з минулого не лише розтривожить душу приємними – і не дуже – спогадами, а й допоможе вирішити важливу проблему: головне, не соромитися і попросити про допомогу.
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