Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день квантового стрибка

День квантового стрибка, коли кількість докладених раніше зусиль перетворюється на якість, унаслідок чого людина переміщається на новий рівень у своєму розвитку.

Саме тому вкрай важливо розуміти, яким шляхом – світла чи темряви – вона йшла увесь цей час: виправити поточний стан справ їй, зрозуміло, вже не вдасться, але усвідомити свої помилки і зробити важливі висновки на майбутнє не лише можна, а й потрібно. Настрій у такий період часто буває нестабільним, тож дуже важливо стримувати емоції – не лише негативні, а й позитивні.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 грудня для Овнів

Зірки закликають вас присвятити сьогоднішній день собі – точніше, справі, яка приносить вам максимальну насолоду: для одних це – догляд за собою, для інших – читання чи рукоділля, для третіх – прогулянки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 грудня для Тельців

Не варто тягнути свою роботу наодинці: варто лише покликати, як на допомогу прибіжить велика кількість помічників, готових робити її разом з вами – не відмовляйтеся від їхніх послуг.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 грудня для Близнят

Не відволікайтеся на розмови, які не мають безпосереднього стосунку до вашої роботи, навіть якщо вони здадуться вам надзвичайно цікавими: ви не одразу помітите, скільки часу вони у вас заберуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 грудня для Раків

Представники вашого знака, які давно збираються щось змінити у своєму житті, можуть вважати, що їм пощастило – сьогоднішній день максимально сприятливий для рішучих кроків, головне – добре їх прорахувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 грудня для Левів

Вам дуже складно думати про когось, крім себе дорогих, проте сьогодні вам доведеться це зробити, оскільки альтруїзм несподівано монетизується і принесе вам користь, яку ви особливо оціните з часом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 грудня для Дів

Провівши ретельний аналіз дій, вчинених напередодні, ви ясно побачите, де помилилися, а де прийняли правильне рішення – спробуйте запам'ятати свої висновки і більше не наступати на граблі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 грудня для Терезів

Події сьогоднішнього дня не будуть випадковими: вони – підказка щодо того, як вчинити в тій чи іншій життєвій або професійній ситуації – помилку буде виключено.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 грудня для Скорпіонів

Вирішивши зробити комусь зі свого оточення різке зауваження, навіть якщо воно буде цілком заслужене, останньої миті зусиллям волі переведіть його на жарт: напруження, що висить у повітрі, миттєво зникне.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 грудня для Стрільців

Розмова з людиною, з якою ви з якоїсь – можливо, поважної – причини давно не спілкувалися, допоможе вам вирішити важливе професійне питання, відкривши вам очі на його суть.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 грудня для Козорогів

Представникам вашого знаку – якщо й не всім, то багатьом – сьогодні вдасться відкрити нову сторінку свого життя: головне, не тягнути із собою в майбутнє справи та стосунки, які вже давно віджили свій вік.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 грудня для Водоліїв

День сприятливий для змін: навіть незначні, вони принесуть у ваше життя нову – свіжу – енергію, використовуючи яку ви зможете розпочати все з нуля – з чистого аркуша.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 грудня для Риб

Несподіваний дзвінок від людини з минулого не лише розтривожить душу приємними – і не дуже – спогадами, а й допоможе вирішити важливу проблему: головне, не соромитися і попросити про допомогу.

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