Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна порозумітися з будь-якою людиною

День категорично не підходить для нових починань, що є не найкращою новиною для тих, хто хотів розпочати роботу з понеділка.

Але він цілком підходить для планування нових справ та визначення тактики і стратегії досягнення цілей, а також спілкування з людьми – як колегами, так і близькими. Сьогодні вдасться порозумітися з будь-якою людиною, навіть якщо це затяті й незговірливі опоненти – час сприяє взаєморозумінню. Можна також отримувати нові знання, навіть якщо йдеться про самоосвіту: факти, які стануть відомі, матимуть значення не лише для загального розвитку, а й для практичного застосування.

Овен

Хтось із близьких вам людей може звернутися до вас по допомогу – намагайтеся зробити все можливе і навіть більше: сили й засоби для цього у вас знайдуться, тож дійте – і вам відплатиться.

Телець

Займаючись спортом, будьте максимально обережними: будь-яка – отримана сьогодні – травма потребуватиме серйозної реабілітації і надовго відірве від роботи, а це мало хто може собі дозволити.

Близнята

Почувши неприємні речі про своїх близьких, не поспішайте висловлювати своє обурення: спочатку переконайтеся в тому, що звістка правдива – можливо, хтось навмисне вводить вас в оману.

Рак

Настав час навести лад у папках з документами – особливо паперовими, інакше незабаром ви вчасно не знайдете те, що вам потрібно: треба викинути до кошика непотрібні та впорядкувати потрібні.

Лев

В пошуках відповіді на важливе для вас питання скористайтеся простою тактикою: проговоріть завдання, яке перед вами стоїть, вголос – так вам вдасться дуже швидко розібратися, що й до чого.

Діва

До ідей, які цього дня спадуть вам на думку, необхідно поставитися максимально уважно – серед них може трапитися та, яка в разі її реалізації принесе вам успіх – і професійний, і фінансовий.

Терези

Сьогодні вам знадобиться неабияка частка здорового егоїзму, яка дозволить подбати не лише про інших – навіть якщо йдеться про найближчих людей, – а й про себе, що буде сприятливим моментом для всіх.

Скорпіон

Зазвичай ви не любите бути жилеткою для чужих сліз, але сьогодні хтось із близьких захоче поділитися з вами своїми переживаннями: намагайтеся уважно вислухати її – ця людина потребує вашої підтримки.

Стрілець

Складаючи плани майбутнє – передусім особистої властивості, – думайте насамперед про те, щоб вони мали реальні підстави, інакше ви витратите час на порожні фантазії і мрії.

Козоріг

Сьогодні люди у вашому оточенні з різних причин навряд чи викликатимуть у вас позитивні емоції, тому спілкування з ними – щоб уникнути нікому не потрібних конфліктів – краще максимально обмежити.

Водолій

День не підходить для зміни режиму харчування – голодувати, постити та сідати на дієту сьогодні не рекомендується: щонайменше це не принесе жодних результатів, а щонайбільше — завдасть шкоди організму.

Риби

Можете сміливо довіряти свої таємниці людям, з якими розмовлятимете: нинішній день в астрологів користується репутацією "дня правди", тому навряд чи хтось у цей час задумає вас обдурити.

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