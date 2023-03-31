Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зберегти гармонію в собі та у світі

Сповідувати в цей час необхідно філософське ставлення до життя, яке апріорі виключає емоційні сплески. Важливо зберігати спокій – лише він може допомогти знайти життєву мудрість і, як наслідок, змінити своє існування на краще. Небажано вступати в конфлікти з людьми у своєму оточенні, навіть якщо вони заслуговуватимуть на негативне ставлення – краще їх проігнорувати, ніж відповідати на чужі провокації симетрично.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 квітня для Овнів

Перепади настрою, які можуть дошкуляти вам сьогодні, м'яко кажучи, не полегшать стосунків з оточенням – радше навпаки – ускладнять їх: тим, хто не в змозі стримати емоції, краще ні з ким не спілкуватися.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 квітня для Тельців

Можна – і потрібно – з'ясовувати стосунки з коханою людиною, але за однієї умови: не варто зводити розмову до банальної сварки – це призведе до затяжного конфлікту, який буде не так легко владнати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 квітня для Близнят

Відповідаючи на важливі життєві запитання, перш за все радьтеся зі своєю інтуїцією: вона сьогодні особливо гостро реагуватиме на події та обставини, тому дасть найвірніші відповіді.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 квітня для Раків

У професійному плані зірки рекомендують йти лише вперед: відступ з великою ймовірністю призведе до того, що від цього проєкту, на превеликий жаль, доведеться відмовитися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 квітня для Левів

Не варто ділитися з малознайомими людьми таємницями, які вам довірили по секрету: згодом, коли вони стануть надбанням широкого загалу, ви опинитеся в незручному становищі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 квітня для Дів

Розпочавши реалізацію важливого проєкту, намагайтеся не допускати сумнівів як у необхідності його втілення в життя, так і у своїх силах та здібностях: метання заберуть у вас енергію та ускладнять роботу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 квітня для Терезів

День сприятливий для виправлення помилок – як професійної, так і особистої якості: скористайтеся вдалим шансом спрямувати одну зі сфер вашого життя в потрібне русло.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 квітня для Скорпіонів

Приплив сил, який ви відчуєте цього дня, дозволить замахнутися на будь-яке – як професійне, так і побутове –завдання: ви й озирнутися не встигнете, як воно буде вирішене.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 квітня для Стрільців

Поганий настрій, який може доставляти душевний дискомфорт від самого ранку, можна буде "вилікувати" активною діяльністю: чому б вам, наприклад, не почати позачергове прибирання.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 квітня для Козорогів

Зірки, знаючи про властивий вам трудоголізм, наполегливо рекомендують не ставити на чільне місце роботу і – в обов'язковому порядку – дотримуватися режиму праці й відпочинку, в іншому разі ви ризикуєте вибитися з сил.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 квітня для Водоліїв

Усі справи цього дня необхідно чітко планувати від самого ранку, розписавши їх майже по хвилинах, тоді ввечері у вас не буде неприємного відчуття, що час втрачений намарно.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 квітня для Риб

Представникам вашого знака не варто братися за нові проєкти – на сприятливі умови для них розраховувати не доводиться, тому сьогодні краще завершити ті справи, які вже є у вас у роботі.

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