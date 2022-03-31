Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку: день потужної позитивної енергетики

Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку: день потужної позитивної енергетики

День потужної позитивної енергетики, яка уможливлює виконання будь-яких – найсміливіших – бажань.

Головне – правильно їх загадати: у теперішньому часі, не вживаючи частку "не" та не бажаючи зла іншим людям. Не менш важливим є, сформулювавши пропозицію про те, що хочеться отримати, відпустити своє бажання "на волю" – якщо весь час тримати бажання при собі, воно, найімовірніше, не справдиться. Немає сумніву, що у всіх нас буде спільне бажання.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 квітня для Овнів

Загадуючи бажання, важливо провести ретельну внутрішню роботу, мета якої – зрозуміти, що вам дійсно потрібно, а без чого цілком можна обійтися, щоб не обтяжувати Всесвіт хибними цілями.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 квітня для Тельців

Спілкуючись з людьми, бажано відмовитися від категоричності: врешті-решт ви не є істиною в останній інстанції, тому не знаєте, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 квітня для Близнят

Головним порадником для вас сьогодні стане власна інтуїція, з якою не зможуть зрівнятися ні подруги, ні родичі: вона набагато краще знає, що буде правильно конкретно для вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 квітня для Раків

Заздалегідь і чітко плануйте все, що збираєтеся зробити цього дня, інакше ризикуєте заплутатися в численних питаннях, які необхідно вирішити, і не встигнете зробити нічого.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 квітня для Левів

Необхідно дотримуватися режиму роботи та відпочинку, а для цього треба час від часу перемикатися з основного заняття на хобі, а потім назад: так вам вдасться заощадити необхідну для життя й роботи енергію.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 квітня для Дів

Бажано відмовитися від властивої вам упертості та визнати, що шлях – насамперед, професійний, – яким ви зараз йдете, неправильний, а отже, треба повернутися у вихідну точку.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 квітня для Терезів

Не варто нервувати, навіть якщо ситуація здасться вам напруженою: насправді це не більше ніж видимість, яка розсіється вже завтра, після чого над своїми страхами залишиться лише посміятися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 квітня для Скорпіонів

Не можна відволікатися на дрібниці – вони заберуть від вас левову частку фізичних та розумових сил, але не дадуть ні на крок просунутися до вашої професійної мети.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 квітня для Стрільців

День ідеально підходить для того, щоб переглянути своє життя, переоцінити цінності, які ще вчора здавалися непорушними, та розпочати життя з чистого аркуша, з урахуванням зроблених висновків.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 квітня для Козорогів

Не варто поспішати із втіленням у життя нових проєктів – сьогодні для них не найкращий час, є сенс завершити справи, які ви через певну причину відклали у довгий ящик.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 квітня для Водоліїв

Зірки рекомендують вам менше говорити і більше слухати: за допомогою такої життєвої тактики ви зможете зрозуміти, як ставляться до вас люди, і зробити важливі висновки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 квітня для Риб

Навіть якщо у вас вдома панує порядок, не слід нехтувати можливістю довести його до досконалості – насамперед, перебрати речі та віддати непотрібні вам тим, хто їх потребує.

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