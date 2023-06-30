Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку: день, коли енергія битиме ключем

День, коли під впливом Місяця енергія починає бити ключем, а сил – як фізичних, так і моральних – хоч греблю гати.
Це зробить можливим швидке та успішне виконання будь-яких – навіть дуже складних – домашніх справ, а також активний відпочинок, як-то заняття спортом і подорожі. Час також сприятливий для очищення організму – найоптимальнішим варіантом стануть водні процедури.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 липня для Овнів
Нинішній день сприяє різним фінансовим операціям, але оскільки йдеться про вихідний день, то підписання договорів і укладання угод малоймовірне, а ось лотерейний квиток варто купити.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 липня для Тельців
Можна вирушати у будь-які поїздки, але оскільки у відрядження вас сьогодні навряд чи відправлять, мова, швидше за все, піде про подорож – для когось за кордон, а для когось – у невідомі куточки своєї країни.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 липня для Близнят
Час сприятливий для змін – перш за все в особистому житті: схоже, вам давно настав час зробити рішучий крок, і сьогодні створить максимально вдалі для цього умови.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 липня для Раків
Агресивних і неадекватних людей сьогодні – втім, як і завжди – краще оминати, інакше можна стати мимовільним учасником конфлікту, який ні до чого доброго не приведе.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 липня для Левів
Сьогодні зірки рекомендують вам перестати витрачати час на сумніви і почати діяти: чому б нам – нарешті! – Не зізнатися коханій людині в почуттях, які ви давно до неї відчуваєте?
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 липня для Дів
День, коли будь-яка господарська робота ладнатиметься, тому на неї не доведеться витрачати багато часу – другу половину дня можна присвятити відпочинку, причому чим активнішим він буде, тим краще.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 липня для Терезів
Велика ймовірність того, що ви отримаєте пропозицію змінити місце роботи і навіть рід діяльності – щоправда, поки воно буде не офіційним, але ставлення до себе вимагатиме найсерйознішого.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 липня для Скорпіонів
У першій половині дня доведіть до пуття господарські справи, до яких у вас весь тиждень не доходили руки, тоді після обіду можна буде як слід відпочити, найкраще – на природі.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 липня для Стрільців
Зіткнувшись з незрозумілою ситуацією, не робіть із себе міс Марпл, намагаючись розгадати загадку самостійно – дозвольте їй вирішитися незалежно від вашого особистого втручання.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 липня для Козорогів
Важливу проблему у відносинах із близькою людиною необхідно вирішувати терміново, доки вона не увійшла до тупикової стадії – до речі, сьогодні для цього складуться максимально сприятливі умови.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 липня для Водоліїв
Ризиковані дії, які ви дозволите собі сьогодні, будуть виправданими – головне, знати міру і не зариватися, інакше можна не придбати бажане, а навпаки, втратити те, що вже є.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 липня для Риб
Будьте уважні до людей, які перебувають у найближчому колі спілкування: можливо, комусь із них знадобиться допомога, яку потрібно негайно надати.
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