Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли нікому не можна бажати зла

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли нікому не можна бажати зла

День, коли потрібно використовувати будь-який спосіб для поповнення запасів життєвої енергії — вона знадобиться найближчим часом.

Для цієї мети підійдуть будь-які – приємні для людини – моменти: спілкування з близькими людьми, особливо дітьми, ігри з домашніми тваринами, заняття своїм хобі та насолода творами мистецтва. Також важливо пам'ятати, що сьогодні нікому не можна бажати зла: слова дійдуть адресата практично миттєво, але також швидко повернуться назад, так що краще не ризикувати своїм здоров'ям та добробутом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 липня для Овнів

Пропозиція професійного штибу, яку ви можете отримати в цей час, виявиться вигідною в усіх сенсах — проте, перш ніж відповісти на неї згодою, необхідно добре подумати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 липня для Тельців

Важливо тримати під контролем своїм слова: необережне висловлювання, кинуте ненавмисне або недоречі, може образити близьку людину, а загладжувати вину доведеться довго і, можливо, марно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 липня для Близнят

Сьогодні прояв упертості не забороняється, а вітається: він допоможе подолати труднощі, які – з великою ймовірністю – можуть виникнути сьогодні у професійній діяльності.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 липня для Раків

Необхідно ненадовго – хоча б на сьогоднішній день – відмовитися від властивої вам м'якості та нерішучості та дати відсіч тим, хто спробує вас зачепити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 липня для Левів

Успіхів на професійній ниві вам вдасться досягти тільки в тому разі, якщо ви зможете зосередитися на своїй безпосередній роботі і не відволікатиметеся на порожні розмови та суперечки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 липня для Дів

Необхідно максимально обережно поводитися з грошима – не вкладати їх у сумнівні заходи, не позичати і навіть ретельно перераховувати здачу, отриману в супермаркеті.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 липня для Терезів

Сьогодні не варто втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо вас про це попросять: протиборчі сторони зрештою помиряться, а ви ризикуєте залишитися винними у їхній сварці.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 липня для Скорпіонів

Дбаючи про інших, не забувайте про себе: візьміть за правило догоджати собі хоча б у дрібницях – таким чином вам вдасться покращити настрій та змінити ставлення до життя з песимістичного на оптимістичне.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 липня для Стрільців

Цього дня небажано відповідати критикою на критику: у бажанні поставити людину, що забралася, на місце ви можете перейти межу і завдати їй образу — не варто цього робити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 липня для Козорогів

Найкращий засіб від поганого настрою – робота: необхідно завантажити себе нею надміру, тоді на погані думки та "пережовування" подій минулого не залишиться ні часу, ні сил.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 липня для Водоліїв

Не варто вирушати до перукарні, навіть якщо цей візит був запланований заздалегідь: стрижка може не сприятливо позначитися на вашому матеріальному добробуті.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 липня для Риб

Важливо уникати надмірних фізичних навантажень. Великий ризик витратити всі сили на роботу, після чого їх не залишиться навіть на найпростіші життєві взаємини.

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