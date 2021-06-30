Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день відмови від матеріальних благ на користь духовних

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день відмови від матеріальних благ на користь духовних

День потужної енергетики, коли можна і потрібно діяти активно, рухаючись вперед і вгору — до своєї заповітної мети.

Найбільшим попитом серед якостями виявляться сміливість, безстрашність і відмова від матеріальних благ на користь духовних. Свою точку зору на події, що відбуваються необхідно відстоювати у що б там не було, а брехня — навіть заради порятунку — є категоричним табу. На роботі успіх чекає на тих, хто вміє делегувати повноваження і працювати в команді.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 1 липня для Овнів

Можна вирушати в будь-які поїздки — від відряджень до подорожей: обставини будуть складатися на рідкість сприятливо, так що має сенс скористатися вдалим шансом.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 1 липня для Тельців

Рішення будь-яких робочих питань сьогодні буквально приречене на успіх, тому необхідно приурочити до цього дня важливі проєкти, які ви весь час відкладали на потім.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 1 липня для Близнят

Велика ймовірність того, що начальство нарешті гідно оцінить ваші професійні зусилля і винагородить вас за старання: можливе як підвищення у службі, так і отримання премії.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 1 липня для Раків

День мине під знаком успішного спілкування на всіх рівнях, ймовірна також поява в вашому житті людини з минулого, з якою вас колись пов'язували тривалі дружні стосунки.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 1 липня для Левів

Заняття цього дня повинні бути націлені на творення — руйнування, навіть якщо йдеться про розбирання старого будинку, замість якого ви маєте намір побудувати новий, успіхом не увінчається.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 1 липня для Дів

У цей день складуться вдалі обставини для того, щоб продемонструвати колегам — і, найголовніше, начальству — свої таланти і здібності, це підвищить вашу цінність в колективі.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 1 липня для Терезів

Домогтися успіху — як в професійних, так і в особистих справах — можна буде тільки за умови абсолютної чесності стосовно оточення: брехня — навіть незначна — відкине назад.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 1 липня для Скорпіонів

День сприятливий для відновлення стосунків із людиною, з якою ви деякий час назад віддалилися одне від одного: сьогодні ви охоче підете назустріч одне одному і помиритеся.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 1 липня для Стрільців

Досягти поставленої професійної мети зможуть тільки ті, хто на шляху до неї не буде рухатися відповідно до відомої тактики "крок вперед і два назад" — рухатися потрібно прямою, не гальмуючи і не зупиняючись.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 1 липня для Козорогів

Красномовство і переконливість, якими зірки наділять вас в цей час, допоможуть переконати навіть найбільш незговірливих опонентів, так що можна сміливо призначати на цей день ділові переговори.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 1 липня для Водоліїв

Цікава — і багатообіцяльна — пропозиція, яку зробить вам сьогодні начальство, виявиться вельми перспективною, тому можна, не замислюючись, відповідати на неї згодою.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 1 липня для Риб

День, коли можна повністю змінити своє життя, головне, не упустити той самий, поворотний, момент, за яким життєві обставини почнуть неухильно змінюватися на краще.

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