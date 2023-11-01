Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли нас долають злість, заздрість і ненависть

День, коли з глибини душі на поверхню виходять найнеприємніші людські якості – злість, заздрість, ненависть.

Також у цей час голову піднімають шкідливі звички: навіть якщо людина успішно їх позбулася, вони можуть знову "спокусити" задоволенням від куріння чи алкогольних напоїв. Треба показати характер і дати своїм слабкостям відсіч.

Овен

Відволіктися від негативних думок і поганого настрою допоможе улюблене заняття, яким бажано зайнятися в цей час: воно не лише принесе задоволення, а й упорядкує думки, які метушаться туди-сюди.

Телець

Зірки наполегливо рекомендують вам відмовитися від зустрічей із коханою людиною, якщо, звісно, ви не хочете всерйоз і надовго з нею посваритися – головне, знайти поважний привід для відмови від зустрічі.

Близнята

Щоб найнешкідливіша розмова не переросла у серйозний скандал, необхідно – в разі переходу співрозмовника на крик – швидко припинити спілкування, пославшись, наприклад, на термінову справу.

Рак

На вулицю потрібно виходити лише за крайньої потреби – залишайтеся вдома, не дарма ви вважаєте своє житло своєю фортецею у хорошому розумінні цього слова, сьогодні воно виправдає свою репутацію.

Лев

Необхідно утриматися від нових знайомств – користі від такого зв'язку не буде, а ось неприємності вони можуть спричинити серйозні, тому необхідно їх уникати всіма можливими способами.

Діва

Час сприятливий для роботи над помилками, вчиненими останнім часом: переважно вони стосуються професійної діяльності, але й у питаннях особистого життя "розбір польотів" не зашкодить.

Терези

Сьогодні небажано слухати чужі поради – більшість із них виявляться марними, тому важливо жити своїм розумом – підсвідомість підкаже, як у цьому разі вчинити правильно.

Скорпіон

Відсутність порозуміння навіть із найближчими людьми може стати причиною серйозних конфліктів, тому за найменшого натяку на можливі розбіжності необхідно одразу відмовитися від суперечки.

Стрілець

Необхідно бути обережними з матеріальними цінностями: не носити з собою великих сум грошей, не ходити в темний час доби безлюдними вулицями і не носити дорогі прикраси.

Козоріг

Не варто розпочинати розмови з незнайомими людьми, хоч би якими привабливими вони вам не здавалися: перше враження з великою часткою ймовірності виявиться оманливим.

Водолій

Почувши пропозицію швидкого й вигідного підробітку, подумайте, навіщо вам її зробили: найімовірніше, "благодійник" переслідує якісь свої – корисливі – цілі, інструментом яких він хоче вас зробити.

Риби

Цього дня небажано укладати будь-які угоди чи підписувати фінансові договори – замість прибутку вони гарантовано завдадуть збитків, тож краще перенести такі операції на інший день.

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