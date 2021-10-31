Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики

Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики

Негативна енергетика дня підштовхуватиме до сварок, суперечок та конфліктів.

Проте необхідно всіляко уникати з'ясування ваємин із будь-ким, дистанціюючись від близьких і тим більше сторонніх людей. Спосіб життя потрібно вести спокійний і умиротворений, а для цього слід займатися винятково приємними справами і думати про хороше – позитивне мислення здатне творити дива.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 листопада для Овнів

Ділові переговори, навіть якщо вони давно були призначені саме на цей день, краще перенести – сьогодні сторони не зможуть порозумітися, а постраждає, як і ведеться, власне предмет обговорення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 листопада для Тельців

День категорично не підходить для старту нових проєктів – вони свідомо приречені на провал, тому – в очікуванні сприятливішого для цього дня – краще продовжити підготовку до них.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 листопада для Близнят

Необхідно максимально скоротити витрати, набуваючи тільки найнеобхідніше, – все інше, включаючи предмети розкоші, можна буде купити в інший час.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 листопада для Раків

Тим, хто з якоїсь причини не може працювати на віддаленні, необхідно максимально скоротити спілкування з колегами: сварка негативно вплине на стосунки з цими людьми, а вам ще працювати з ними.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 листопада

Від будь-яких поїздок необхідно відмовитися – вони можуть призвести до несподіваних проблем, які значно ускладнять пересування, тому в цей день краще залишитися вдома.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 листопада для Дів.

День несприятливий для ухвалення важливих рішень: людей зрадить об'єктивність, тому вони не зможуть грамотно оцінити всі аргументи за і проти і помиляться.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 листопада для Терезів

Незважаючи на те, що сьогодні не найкращий час для роботи, лінощі зірки теж не вітають, тому бажано знайти собі якесь заняття – необтяжливе, але приємне, найкраще – хобі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 листопада для Скорпіонів

День, коли потрібно уважно поставитися до свого здоров'я: про серйозні проблеми, на щастя, не йтиметься, але звернути увагу на імунітет і здатність організму до опору буде зайвим.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 листопада для Стрільців

Небажано нікому докучати своїми порадами, особливо якщо їх у вас не проситимуть: результат може виявитися неприємним: саме вас звинуватять у тому, що щось піде не так.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 листопада для Козорогів

Як би ви не пишалися своїми професійними досягненнями чи щастям в особистому житті, не варто хвалитися ними перед оточенням – заздрість і, як наслідок, погане око ще ніхто не скасовував.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 листопада для Водоліїв

День несприятливий для спілкування з начальством, особливо якщо вам потрібно обговорити фінансові питання: поганий настрій безпосереднього керівника не дозволить йому вникнути у суть проблеми.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 листопада для Риб

Небажано робити незаплановані, спонтанні та дорогі покупки: швидше за все, вони виявляться невдалими, і ще довго нагадуватимуть про себе як серйозні збитки.

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