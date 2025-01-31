Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку: день боротьби добра зі злом

День боротьби добра зі злом щоправда, на початку місячного циклу вона виражена не яскраво, а радше схематично – має вигляд ескізу майбутньої "картини".

Проте ігнорувати розстановку сил небажано: вибирати між двома силами – світлом і пітьмою – однаково доведеться, і тут дуже важливо не помилитися, ставши на правильний бік. Важливо пам'ятати, що зло може набувати різних – зокрема і привабливих – образів і форм, тому – щоб не помилитися – потрібно бути напоготові.

Овен

Незважаючи на вихідний, можна братися до реалізації важливої – професійної чи господарської – мети, робота над якою довго відкладалася на потім – час для її досягнення настав.

Телець

Потужну енергію, яку відчують сьогодні представники знака, необхідно спрямувати на добрі й корисні справи – наприклад, на кардинальні зміни в оселі, а простіше – на ремонт.

Близнята

Перепади настрою перетворяться на емоційні гойдалки, які можуть стати серйозним випробуванням для психіки: щоб його уникнути, намагайтеся не фіксуватися на злетах і падіннях.

Рак

Тим, хто давно збирався обговорити серйозні теми, що стосуються стосунків із близькою людиною, кращого часу для розмови не знайти: сторони будуть готові почути взаємні доводи та піти назустріч.

Лев

Можна – і потрібно! – відмовлятися від шкідливих звичок: схильності до алкоголю, куріння і, особливо, переїдання: організм, незважаючи на вихідний день, відкидатиме все зайве і – що важливо – шкідливе.

Діва

Нинішній вихідний день для представників вашого знака – не найсприятливіший час для відпочинку: намагайтеся знайти собі якесь – хай і необтяжливе – заняття, яке відверне від сумних думок.

Терези

Спілкуючись з людьми – особливо неприємними – важливо утримувати душевну рівновагу, не дозволяючи відсунути її в негативний бік: найкращий спосіб уникнути цього – ігнорувати недружні висловлювання.

Скорпіон

До докорів з боку близьких людей потрібно дослухатися лише в тому разі, якщо вони міститимуть компонент конструктиву, який підказує, як виправити становище, на яке вам вказують.

Стрілець

Невдоволення собою і життям – особливо в тому, що стосується професійних досягнень, – яке ви звідчуєте сьогодні, зумовлене місячними енергіями, тому воно – явище, яке минає.

Козоріг

Сьогоднішній день – не найкращий час для романтичного побачення: відсутність порозуміння, яка є ймовірною в цей час, може призвести до сварки і, як наслідок, довготривалої незлагоди.

Водолій

Енергію, яка від ранку може буквально підкинути вас з ліжка і змусити діяти, необхідно витрачати економно, інакше ви не встигнете зробити нічого з запланованого вами, включно з активним відпочинком.

Риби

Намагайтеся сьогодні нікого ні про що не просити: людина, до якої ви звернетеся, найімовірніше, об'єктивно не зможе вам допомогти, через що ви обоє опинитеся в незручному становищі, з якого не буде виходу.

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