Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно думати не лише про себе

День, коли потрібно думати не лише про себе, а й про інших, особливо якщо вони потребують допомоги та підтримки.

Милосердя й увага однаково корисні як тим, на кого вони спрямовані, так і тим, хто їх виявляє: це допомагає очистити душу від негативу, відчути себе частиною навколишнього світу, бути в гармонії з ним. Для нових справ час несприятливий – користі від них буде небагато, тому рекомендується доводити до ладу старі, але відкладені на невизначений термін справи. Небажано займатися вирішенням фінансових питань – дуже великий ризик втрат, від яких можна убезпечитися завдяки бездіяльності.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 лютого для Овнів

Жалість сьогодні можна виявляти до всіх, окрім самих себе: це почуття може позбавити вас волі до перемоги і, як наслідок, відібрати сили, необхідні для того, щоб досягти поставленої мети.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 лютого для Тельців

З'ясовуючи стосунки з близькою людиною, не підвищуйте голос і не використовуйте доказів, які схожі на удар нижче пояса: таким чином ви ні про що не домовитеся, а ще сильніше посваритеся.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 лютого для Близнят

Отримавши прохання про допомогу від незнайомої вам людини, переконайтеся в тому, що вона дійсно її потребує, а не використовує вашу доброту і щедрість з відверто корисливою метою.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 лютого для Раків

Не варто очікувати миттєвого результату від зроблених вами сьогодні добрих справ – найімовірніше, його не буде, та це не означає, що можна від них відмовитися: свого часу ви отримаєте винагороду за це.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 лютого для Левів

Спалахи гніву, які можуть супроводжувати вас протягом усього дня – це просто вплив місячної доби, вже завтра ви знову станете максимально доброзичливимий толерантними.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 лютого для Дів

Велика ймовірність сварки з рідними вам людьми, тому – за найменшої можливості – від зустрічі та спілкування з ними сьогодні краще відмовитися, якщо ж її не уникнути, треба якомога менше говорити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 лютого для Терезів

День сприятливий для аналізу вчинків, скоєних останнім часом, і не лише професійної, але й особистої властивості: якщо вчасно їх виправити, негативних наслідків вони не матимуть.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 лютого для Скорпіонів

Навколишні будуть налаштовані стосовно вас максимально доброзичливо, і цим фактором варто скористатися, щоб помиритися з людиною, яку ви – навмисно чи без умислу – образили.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 лютого для Стрільців

Зверніть увагу на тих, хто живе з вами поруч: можливо, вони потребують допомоги, надати яку цілком вам до снаги – використовуйте всі доступні вам можливості, щоб полегшити їхнє існування.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 лютого для Козорогів

День, коли треба думати не про роботу, а про відпочинок: усіх справ, як відомо, не переробиш, фізичні й моральні сили не безмежні, тому важливо знаходити час для їх відновлення.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 лютого для Водоліїв

Всесвіт сьогодні може надсилати вам сигнали, на які неодмінно потрібно звертати увагу: випадково почуті слова, якщо їх правильно інтерпретувати, можуть визначити ваше життя на роки вперед.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 лютого для Риб

Напруженість сьогоднішнього дня може призвести до нервового зриву із серйозними наслідками, тому бажано знаходити розслаблення в усьому – від наведення ладу у справах і документах до займання своїм хобі.

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