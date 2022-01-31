Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли ви чітко побачите мету та перспективи

Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли ви чітко побачите мету та перспективи

Сприятливі умови складуться для будь-яких – навіть найскладніших – професійних справ, до яких можна ставати негайно.

Незначні відносини почекають, з їхньою реалізацією не варто поспішати. Можна також складати плани на майбутнє – сьогодні ви стратегічно мислитимете і чітко бачите як перспективи, так і мету їх досягнення.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 лютого для Овнів

День не підходить для переговорів із партнерами – необхідної домовленості досягти все одно не вдасться, а ось посваритися можна буде легко та просто, що не піде на користь діловим взаєминам.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 лютого для Тельців

Велика ймовірність події, яка стане свого роду пророчою: вона дасть зрозуміти, як вам жити далі і що необхідно, щоб досягти поставленої – професійної чи особистої – мети.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 лютого для Близнят

Млявість і сонливість, що опанувала вами з ранку, до обіду розвіється без сліду — на цей час можна призначати серйозну роботу та важливі ділові переговори — навіть онлайн вони минуть успішно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 лютого для Раків

Навіть якщо людина, яка вам дорога, поведеться не належним чином, не поспішайте її критикувати і тим більше викреслювати зі свого життя – дайте їй другий шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 лютого для Левів

Поганий настрій – не привід для того, щоб припинити доглядати за собою: день сприятливий для чищення пір'їнок – можна доглядати за волоссям, робити маски, манікюр і педикюр.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 лютого для Дів

Отримавши пропозицію змінити роботу, не говоріть ні так, ні ні – спочатку спробуйте виконати кілька тестових завдань, щоб зрозуміти – чи підійде вам новий напрям, чи ні.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 лютого для Терезів

Професійну мету, яку ви собі поставили, небажано брати з розбігу – так можна й схибити, потрібно розробити поступову – покрокову – тактику її досягнення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 лютого для Скорпіонів

Гарний час для тих, хто давно думає про початок своєї справи: зрозуміло, стартувати одразу ж, сьогодні, ви з ним не зможете, але скласти план дій вам ніхто не заборонить.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 лютого для Стрільців

День, коли можна побалувати себе чимось смачним, бажано – виготовленим власноруч – головне, знати міру і в жодному разі не переїдати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 лютого для Козорогів

Тим, хто в попередній життєвий період встиг скласти плани на майбутнє, можна – і треба – ставати до їхнього здійснення: вчасно зроблений перший крок – це вже половина справи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 лютого для Водоліїв

Вдалий день для того, щоб повернути в своє життя людину, яку ви колись – хай навіть і дуже давно – образили: визнайте свою провину і скажіть про те, як важко вам було без неї.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 лютого для Риб

Будь-які справи необхідно приурочити до другої половини дня – у цей час вас переповнюватиме енергія, що дозволить легко впоратися з усім, що було заплановано.

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