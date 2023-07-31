Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли наші розумові здібності посиляться

День, коли в рази посилюються інтелектуальні й розумові здібності.
За їхньою допомогою можна вирішити будь-яке – навіть найскладніше – завдання, головне – правильно налаштуватися на нього: зосередитися і не відволікатися. Також дуже важливо запам'ятовувати ідеї, які спадатимуть на думку цього дня – серед них траплятимуться дуже перспективні і, як наслідок, продуктивні. Спілкуватися з людьми навколо потрібно з обережністю – велика ймовірність посваритися через не варту уваги нісенітницю.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 серпня для Овнів
Сприятливими обставинами для примирення з близькою людиною неодмінно треба скористатися – не варто витрачати на сварку дні, які можна провести більш приємно.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 серпня для Тельців
Сьогодні вам може бути властива підвищена емоційність, під впливом якої ви можете конфліктувати з людьми, що вас оточують – під особливим ударом можуть виявитися близькі, що небажано.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 серпня для Близнят
Депресію може викликати поганий настрій, який може супроводжувати вас від самого ранку, і пов'язані з ним похмурі думки – не варто вважати їх передчуттями, вони не більше ніж вплив Місяця.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 серпня для Раків
День, незважаючи на його будній статус, сприятливий для наведення чистоти, ладу й затишку в оселі – це дозволить вам отримати задоволення як від процесу, так і від результату, а заразом і покращити настрій.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 серпня для Левів
Нова людина, яка цього дня може опинитися у вашому оточенні, прийде з певною місією – вона має відіграти важливу роль у вашому житті, тому поставтеся до неї уважно.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 серпня для Дів
Від ухвалення важливих рішень – особливо, якщо вони пов'язані з особистим життям – сьогодні краще відмовитися: вони можуть призвести до несподіваних, а тому непередбачуваних наслідків.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 серпня для Терезів
Не варто намагатися робити дві важливі справи одночасно – в жодній із них ви не досягнете успіху, тому виберіть одну, пріоритетну, і займайтеся лише нею — як-то кажуть, бийте в одну точку.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 серпня для Скорпіонів
Для тих представників знака, які невдоволені нинішнім станом справ, у зірок є приємна новина: обставини дня дозволять їм закрити стару і відкрити нову сторінку свого життя, тож не варто зволікати.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 серпня для Стрільців
Спілкування з близькими людьми – якщо, звісно, буде така можливість – краще скоротити до мінімуму: сварка, яка може спалахнути в цей час, виявиться не лише неприємною, а й тривалою.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 серпня для Козорогів
Чужу агресію, яка можлива в цей час, бажано ігнорувати: звичайно, для цього знадобляться неабияке терпіння й витримка, але якщо ви не витримаєте, буде лише гірше – день виявиться втраченим для роботи.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 серпня для Водоліїв
Особисті питання, які необхідно вирішити цього дня, вимагатимуть втручання інтуїції: завдяки їй вам вдасться відчути, як саме треба вчинити, щоб владнати ситуацію.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 серпня для Риб
Чим більше добрих слів і компліментів ви сьогодні скажете навколишнім, тим сприятливішим буде моральний клімат довкола вас, а це дуже важливо як для успіхів у роботі, так і для щасливого особистого життя.
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