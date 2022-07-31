Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна задумувати зло

День, протягом якого необхідно бути максимально обережним щодо своїх слів, думок та намірів.

Все, що буде сказано і задумано в цей час, незабаром обов'язково здійсниться і втілиться в життя, тому дуже важливо розуміти, чого людина хоче отримати в результаті своїх намірів та бажань. Зараз – як, втім, і завжди – категорично забороняється бажати будь-кому зла та планувати негідні вчинки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 серпня для Овнів

Гарний час для примирення з людиною, сварка з якою давно вас тяжить. Головне, визнати свою провину щиро, а не вдати, що ви каєтеся – брехня тільки посилить конфлікт.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 серпня для Тельців

Прагнення повчати інших може призвести до того, що оточення образиться і відвернеться від вас, щоб цього не сталося, залиште їм право на свою думку і, як наслідок, свої помилки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 серпня для Близнят

Першу половину дня рекомендується присвятити роботі, другу – коханій людині. Можна з'їздити за місто, прогулятися парком або провести вечір вдома – головне, не розлучатися одне з одним.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 серпня для Раків

Зірки рекомендують згадати про тих, з ким ви колись товаришували, але потім з незрозумілої для вас причини розійшлися: чому б не знайти їх телефони і не нагадати про себе – незабаром вам знадобиться їхня підтримка.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 серпня для Левів

Постарайтеся сьогодні нікому нічого не позичати – навіть невеликі гроші для колеги чи жменя солі, яку попросить сусідка, у майбутньому можуть спричинити серйозні неприємності.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 серпня для Дів.

Необхідну вам цього дня допомогу зможуть надати лише близькі люди, тому, зіткнувшись із труднощами, звертайтеся саме до них – вони не змусять довго себе просити та чекати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 серпня для Терезів

Запитуючи себе, як жити далі, придивляйтеся і дослухайтеся до того, що відбувається навколо, — відповідь обов'язково прийде, головне, не прогаяти його в потоці інформації, що до вас надходить.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 серпня для Скорпіонів

Спілкуючись із колегами, не розкривайте свої професійні секрети та плани на найближче майбутнє: непорядна людина може втілити у життя вашу ідею, видавши її за свою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 серпня для Стрільців

Ганяючись одразу за кількома зайцями – тобто справами – ви відповідно до відомого прислів'я ризикуєте не спіймати жодного: хочете досягти успіху, зосередьтеся на чомусь одному.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 серпня для Козорогів

Великим буде бажання розслабитися і влаштувати собі вихідний, але зірки не радять вам цього робити — спочатку необхідно довести до логічного кінця всі розпочаті раніше справи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 серпня для Водоліїв

Дрібні професійні невдачі, можливі в цей час, не варто сприймати як катастрофу – кожен має право як на неминучі помилки, так і своєчасне їхнє виправлення.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 серпня для Риб

З наміченого професійного курсу можуть збити дрібні побутові негаразди – щоб не дати їм такої можливості, бажано відкласти їхнє вирішення на вечір, коли нічого не буде від них відволікати.

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