Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно діяти

Нинішній день у астрологів має репутацію активного – насамперед у професійному сенсі – часу, коли необхідно діяти.

Маючи в запасі нові ідеї та задуми, бажано зайнятися втіленням їх у життя, якщо такого багажу немає, потрібно зробити все для того, щоб його придбати. Особисте життя теж не варто залишати поза увагою: у наявних стосунках настав час зробити рішучий крок, або перевівши їх на новий рівень, або остаточно закінчивши і розчистивши місце для нового знайомства.

Овен

Будь-який проєкт, роботу над яким ви почнете цього дня, буквально приречений на успіх: можна ставати навіть до складного ремонту – його вдасться завершити швидко і марно не витрачати нервові клітини.

Телець

Вдалий у фінансовому сенсі день, коли вам можуть виплатити гонорари, що «зависли», або зробити цінний подарунок – головне, не витрачати отримані гроші одразу, а зберегти їх для важливого придбання.

Близнята

Вирішувати питання в особистому житті рекомендується лише тим представникам знака, які впевнені – як у собі, так і в тому кроці, який вони збираються зробити, іншим краще нічого не робити.

Рак

Енергія, що б'є через край, може підштовхувати вас до хаотичних, а тому безглуздих дій: визначтеся з їхньою черговістю, не хапайтеся одразу за все – нічого не встигнете.

Лев

Не варто приймати близько до серця закиди та звинувачення, якими на вашу адресу може вибухнути оточення: найімовірніше, вони просто не впораються з сплеском своїх емоцій, так що ви тут зовсім ні до чого.

Діва

Сьогодні – втім, як і завжди – не можна брехати близькій людині, особливо якщо йтиметься про дрібниці: буде прикро через таку нісенітницю потрапити на ошуканство і опинитися в незручному становищі.

Терези

День, коли необхідно довіряти не розуму і логіці, а своїй інтуїції: внутрішній голос, заснований на роботі підсвідомості, підкаже єдино правильний вихід із ситуації.

Скорпіон

Плани, які ви складатимете цього дня, поряд із реальними подіями повинні містити ще й частку фантазій, навіть якщо вони здадуться нездійсненними – у них з'являться всі шанси на виконання.

Стрілець

Початі сьогодні проєкти свідомо приречені на невдачу, тому не варто братися за справді важливі для вас справи – зосередьтеся на дрібницях, які дозволять підготуватися до серйозних дій.

Козоріг

День сприятливий для роботи тільки в першій половині, після обіду вона стане не більш ніж марною тратою часу, тому краще провести його з сім'єю – погратись з дітьми, поспілкуватися зі старшими родичами.

Водолій

Працюючи на результат, який надзвичайно важливий для вас, не забувайте відпочивати, інакше ви дуже швидко видихнетеся і не зможете зробити все, що запланували на цей день.

Риби

Все встигнути вдасться тільки тим представникам знака, які заздалегідь складуть графік своєї роботи і чітко його дотримуватимуться, інакше великий ризик заплутатися у справах і потрапити в цейтнот.

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