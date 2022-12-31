Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна розпочати життя з чистого аркуша

Як часто ми даємо собі обіцянку від нового року розпочати своє життя із чистого аркуша? Сьогодні зірки нам таку можливість нададуть.

Незважаючи на те, що перший день року випадає на неділю, можна – і потрібно – зробити перший крок на шляху до нового і, хочеться вірити, щасливого життя: взяти в реалізацію новий професійний проєкт, зізнатися у своїх почуттях коханій людині, зрештою, зайнятися спортом чи перейти на здорове харчування. Навіть якщо людина не стане кидатися в нову діяльність як у вир із головою, а лише позначить її початок, зірки помітять цей жест доброї волі і допомагатимуть їй у всьому.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 січня для Овнів

Не варто спускати на святкові подарунки всі гроші, які вам вдалося заробити або заощадити: замість того, щоб пускати пилюку в очі, відкладіть хоча б частину їх на важливий для вас проєкт.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 січня для Тельців

Якщо ви давно збиралися сказати близькій людині щось дуже важливе, кращого часу вам не знайти: у романтичній атмосфері ваше визнання набуде особливої сили, яка виведе стосунки на новий рівень.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 січня для Близнят

Не поспішайте кидатися на допомогу кожному, хто вас сьогодні про неї попросить: спочатку подумайте про те, чи справді людина її потребує, і тільки потім дійте – нікому не давайте можливості використовувати себе.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 січня для Раків

Зберігайте добрий настрій, який супроводжуватиме вас з самого ранку: таким чином ви зможете закласти позитивну життєву програму на рік наперед – перший його день у цьому сенсі багато важить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 січня для Дів

Вам, на відміну від представників інших знаків зодіакального кола, робити сьогодні покупки не тільки можна, а й потрібно: придбані речі виявляться надзвичайно вдалими і прослужать вам довго.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 січня для Левів

Питання, що хвилює вас, не можна вирішити вольовим зусиллям, навпаки, зірки рекомендують вам відпустити ситуацію, хоча б на якийсь час забувши про неї — в такому випадку все владнається начебто само по собі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 січня для Терезів

Не варто з головою занурюватися в чужі конфлікти, навіть якщо йтиметься про близьких вам людей: колись вони повинні навчитися вибудовувати стосунки самостійно, без вашої дипломатичної допомоги.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів

Налагодити стосунки з другою половинкою допоможе загальна справа: чому б вам, наприклад, не зайнятися плануванням домашніх справ, до яких можна стати вже завтра – удвох займатися ними буде куди веселіше.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 січня для Стрільців

Занепад сил, який ви можете відчути цього дня, пов'язаний не з фізичними, а з моральними проблемами: ніхто не сперечається, останнім часом ви дуже втомилися – спробуйте "накачати" позитивні емоції.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 січня для Козорогів

Не варто ділитися своїми планами на життя навіть з близькими друзями: зрозуміло, нашкодити вони вам не хочуть, але наврочити щодо ваших намірів — до того ж того не бажаючи — можуть цілком.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 січня для Водоліїв

Якщо ви давно планували зробити ремонт, має сенс підготуватися до нього якщо не матеріально, то хоча б морально: пам'ятайте, що це дуже енерговитратне заняття, сили, як і кошти, на яке треба заздалегідь накопичувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 січня для Риб

Якщо у когось із ваших близьких виникнуть проблеми, намагайтеся взяти участь у їх вирішенні: ви таке завдання вирішите легко та просто, а їхня подяка не знатиме жодних меж.

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