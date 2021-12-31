Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку: день світлої та чистої енергетики

Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку: день світлої та чистої енергетики

День світлої та чистої енергетики, який потрібно провести так, щоб – незважаючи на святковий день – не "розхлюпати" її.

Небажано шуміти, кричати, голосно співати і танцювати — щоб рік, що настав, виявився щасливим, його перший день краще провести в тиші і спокої, під акомпанемент тихої музики і в компанії найближчих і любих людей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 січня для Овнів

День буде вдалий у фінансовому плані: подарунки, які ви можете отримати у цей час, виявляться приємними у всіх сенсах – зокрема й у грошовому еквіваленті.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 січня для Тельців

Відчувши, що вичерпується запас необхідної – цілющої енергії, потрібно поповнити його, поспілкувавшись з дітьми або старшими родичами, у другому разі ви отримаєте ще й цінну пораду.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 січня для Близнят

Сприятливий день для домашніх турбот – вдалим буде невелике прибирання, особливо якщо напередодні у вас були гості – воно допоможе навести той затишок та лад, який був у домі до їхнього приходу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 січня для Раків

Зіткнувшись із недоброзичливим ставленням з боку оточення, намагайтеся абстрагуватися і відмовитися від спілкування з ними: адекватна відповідь на чужу грубість до добра не доведе.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 січня для Левів

Необхідно стримувати емоції, хоч би як вони намагалися виплеснутися через край: у стані збудження легко можна зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 січня для Дів

День – особливо другу його половину – необхідно присвятити сім'ї, особливо дітям та літнім родичам: чому б не накрити стіл та не провести час у приємній компанії?

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 січня для Терезів

У моменти крайньої душевної напруженості необхідно стримувати емоції, що вирують, всіма доступними способами: можна, наприклад, зробити кілька глибоких вдихів або порахувати до десяти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів

Роздратування, без якого сьогодні ніяк не вдасться обійтися, необхідно направити в мирне русло — наприклад, на домашні клопоти або заняття своїм хобі, яке принесе вам задоволення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 січня для Стрільців

День чітко розділиться на дві частини, і якщо вранці ви відчуєте нервозність та напруженість, то вже після обіду вдасться розслабитися та провести вечір у стані релаксу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 січня для Козорогів

Не варто брати участь у заходах, які виникнуть спонтанно — вони навряд чи вдадуться, тому краще — зрозуміло, під пристойним приводом — відмовитися і залишитися вдома.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 січня для Водоліїв

Не варто спілкуватися з людиною, яка свідомо викликає у вас роздратування: у святкові дні необхідно берегти свою нервову систему від навантажень – для цього є будні.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 січня для Риб

Якщо ви відчуєте, що вдома вам нудно, можете прогулятися магазинами, але недовго і, найголовніше, не надумайте нічого купувати, інакше захопитеся і не помітите, як вийдете з бюджету.

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