Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку: день світлої та чистої енергетики

День світлої та чистої енергетики, який потрібно провести так, щоб – незважаючи на святковий день – не "розхлюпати" її.
Небажано шуміти, кричати, голосно співати і танцювати — щоб рік, що настав, виявився щасливим, його перший день краще провести в тиші і спокої, під акомпанемент тихої музики і в компанії найближчих і любих людей.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 січня для Овнів
День буде вдалий у фінансовому плані: подарунки, які ви можете отримати у цей час, виявляться приємними у всіх сенсах – зокрема й у грошовому еквіваленті.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 січня для Тельців
Відчувши, що вичерпується запас необхідної – цілющої енергії, потрібно поповнити його, поспілкувавшись з дітьми або старшими родичами, у другому разі ви отримаєте ще й цінну пораду.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 січня для Близнят
Сприятливий день для домашніх турбот – вдалим буде невелике прибирання, особливо якщо напередодні у вас були гості – воно допоможе навести той затишок та лад, який був у домі до їхнього приходу.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 січня для Раків
Зіткнувшись із недоброзичливим ставленням з боку оточення, намагайтеся абстрагуватися і відмовитися від спілкування з ними: адекватна відповідь на чужу грубість до добра не доведе.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 січня для Левів
Необхідно стримувати емоції, хоч би як вони намагалися виплеснутися через край: у стані збудження легко можна зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 січня для Дів
День – особливо другу його половину – необхідно присвятити сім'ї, особливо дітям та літнім родичам: чому б не накрити стіл та не провести час у приємній компанії?
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 січня для Терезів
У моменти крайньої душевної напруженості необхідно стримувати емоції, що вирують, всіма доступними способами: можна, наприклад, зробити кілька глибоких вдихів або порахувати до десяти.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 січня для Скорпіонів
Роздратування, без якого сьогодні ніяк не вдасться обійтися, необхідно направити в мирне русло — наприклад, на домашні клопоти або заняття своїм хобі, яке принесе вам задоволення.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 січня для Стрільців
День чітко розділиться на дві частини, і якщо вранці ви відчуєте нервозність та напруженість, то вже після обіду вдасться розслабитися та провести вечір у стані релаксу.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 січня для Козорогів
Не варто брати участь у заходах, які виникнуть спонтанно — вони навряд чи вдадуться, тому краще — зрозуміло, під пристойним приводом — відмовитися і залишитися вдома.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 січня для Водоліїв
Не варто спілкуватися з людиною, яка свідомо викликає у вас роздратування: у святкові дні необхідно берегти свою нервову систему від навантажень – для цього є будні.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 січня для Риб
Якщо ви відчуєте, що вдома вам нудно, можете прогулятися магазинами, але недовго і, найголовніше, не надумайте нічого купувати, інакше захопитеся і не помітите, як вийдете з бюджету.
Читайте також: