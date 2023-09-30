Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна позбутися комплексів

У цей час зірки категорично не рекомендують сумувати та засмучуватися, навіть якщо здається, що для цього є підстави. Доля може сприйняти такий настрій як невдячність за все, що вищі сили для людини зробили, і показати їй, що її становище може бути набагато гіршим. Важливо також контролювати свою поведінку, бо властива сьогодні людині безпосередність може зіграти з нею злий жарт.

Овен

Відпочиваючи на природі, намагайтеся знизити фізичне навантаження: не варто бігати, робити різкі рухи і піднімати тяжкості — великий ризик отримати травму або розтягнення, які довго гояться

Телець

Гарний настрій допоможуть підтримати класична музика, якісна література, культові спектаклі, хай навіть переглянуті в записі, і, звичайно ж, спілкування з коханими людьми.

Близнята

День, коли можна не перейматися через те, який ви маєте вигляд в очах оточення: найімовірніше, його вигляд мало відрізнятиметься від вашого, але втрачати контроль над ситуацією все ж таки не варто.

Рак

День – благо, він вихідний – підходить для переходу на новий режим харчування – дієти чи обмежень: зайві кілограми, які вдасться зрушити з місця у цей час, найімовірніше, не повернуться назад.

Лев

Через ризик харчових отруєнь, які можливі цього дня, необхідно уважно стежити за свіжістю та якістю продуктів, що вживаються в їжу – зіпсовані краще викинути.

Діва

Інстинкти, які дадуть про себе знати цього дня, необхідно тримати під контролем, інакше вже завтра ви можете пошкодувати про свою відверту поведінку, але буде пізно.

Терези

Зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на сон, який ви побачите цієї ночі: можливо, він і не виявиться віщим, але відповідь на запитання, що хвилює вас, обов'язково дасть.

Скорпіон

Необхідно відмовитися від будь-якого – навіть мінімального та невинного – ризику: будь-які авантюрні дії замість виграшу принесуть програш, а це навряд чи входить у ваші плани.

Стрілець

Вам не завадить частка розумної економії: зрозуміло, не варто відмовляти собі в необхідному, але й – у пориві тринькання – скуповувати все, що трапиться на очі, теж небажано – так недовго і збанкрутувати.

Козоріг

Можна – і потрібно – отримати приємні емоції – наприклад, відвідати музей, картинну галерею чи послухати, хоча б удома, гарну класичну музику – це заспокоїть та утихомирить вас.

Водолій

Ухвалюючи важливе життєве рішення, дослухайтеся винятково до свого внутрішнього голосу – такі поняття як модно або престижно не повинні впливати на ваш вибір.

Риби

Взаємини з коханою людиною, що розпалюються час від часу, – не привід для думок про розлучення: труднощі у вашому спільному житті є тимчасовими, а сварки бувають у всіх.

Читайте також: