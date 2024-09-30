Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: день нічим не затьмареної космічної енергетики

Єдиний у всьому місячному календарі день чистої та світлої, нічим не затьмареної космічної енергетики.

Цей час вважається сприятливим для будь-яких "земних" робіт – як у прямому, так і в переносному значенні. Йдеться про сезонні роботи в саду та на городі, а також на присадибній ділянці, ремонт, будівництво та догляд за домашніми рослинами. До умовно земних справ можна додати й вирішення сімейних питань – зміцнення стосунків з партнером, турботу про дітей і власну оселю.

Овен

Від поведінки представників знака сьогодні залежатиме багато – насамперед взаємини з близькими людьми: не варто емоційно реагувати на їхні вчинки, навіть якщо вам здасться, що вони хочуть вас образити.

Телець

Категорично не рекомендується дозволяти собі ризиковані натяки та двозначні жарти на адресу людей у вашому оточенні, інакше взаємини з ними зіпсуються всерйоз і надовго.

Близнята

Не можна ні з ким конфліктувати, навіть якщо привід для сварки здасться вам поважним: зіпсувати стосунки з людьми ви зможете легко, а над тим, щоб їх відновити, доведеться попрацювати.

Рак

Добре подумайте, перш ніж сказати щось неприємне своєму співрозмовникові: одним рухом ви зможете зіпсувати добрі взаємини, над якими старанно працювали роками.

Лев

Не поспішайте доєднуватися до розмов, у яких вас – з високою часткою ймовірності – можуть у чомусь звинувачувати або чимось дорікати: ставши в оборонну позицію, ви програєте, тож не вступайте в "битву".

Діва

Представникам знака не можна ні на кого підвищувати тон і, тим більше – нікому грубити: негативна енергетика, яка згуститься навколо вас, зіпсує настрій на сьогоднішній – а можливо, й завтрашній – день.

Терези

Щоб не шкодувати про викинуті "на вітер" гроші, придбання, які ви вирішите зробити цього дня, необхідно спочатку ретельно обміркувати і лише потім оплачувати, інакше кричати "охороно, скасування!" буде пізно.

Скорпіон

Погані думки, які сьогодні крутитимуться в голові, можуть запрограмувати вас на негативний життєвий сценарій, тому необхідно "відловлювати" їх і замінювати на гарні.

Стрілець

Зірки рекомендують перенести вирішення серйозних питань і спілкування з іншими людьми на пообідній час – зранку ви можете відчувати дратівливість, що погано позначиться на взаєминах.

Козоріг

Несподіваним прибутком, який ви можете отримати цього дня, важливо правильно розпорядитися – втім, у вашій практичності зірки не сумніваються, головне – виявити її на всі сто відсотків.

Водолій

Незважаючи на зайнятість, не залишайте поза увагою родичів, які можуть попросити приділити їм час – повірте, це дуже важливо, тож спробуйте знайти можливість надати їм допомогу та сприяння.

Риби

Вирішити важливе ділове питання можуть допомогти старі зв'язки, якщо, звісно, ви не будете скромними і не посоромитеся ними скористатися – ці люди можуть зробити все, що в їхній владі, щоб підтримати вас.

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