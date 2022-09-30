Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: на диво спокійний день

Надзвичайно спокійний і неквапливий день, який тектиме, наче річка з плавною течією, затягуючи нас за собою.

Найкраща лінія поведінки – відчути неквапливість і статечність енергій дня та підкоритися їм. Будь-який опір і спроба всупереч всьому діяти активно обернеться не на благо людини, а проти неї. Небажано вирушати в поїздки – як далекі, так і ближні: вони не виправдають покладених на них очікувань.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 жовтня для Овнів

Якщо вам – через обставини, що склалися – потрібно буде зробити комусь зауваження, відмовтеся від категоричної форми: спочатку похваліть людину і лише потім приверніть увагу до її помилок.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 жовтня для Тельців

Сьогодні, як ніколи, потрібно відмовитися від пустопорожніх розмов, які забиратимуть вашу енергію і відволікатимуть від важливих справ: краще займіться побутовими клопотами – ваш дім "вимагає" цього від вас.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 жовтня для Близнят

Сьогодні вам потрібно менше говорити і більше слухати, а ще краще – спостерігати за людьми, які вас оточують: так ви зможете дізнатися про них те, чого вони самі ніколи про себе не розкажуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 жовтня для Раків

Сімейні проблеми, які можуть виникнути в цей день, необхідно вирішувати не сварками, а душевною розмовою: необхідно заварити чай і в спокійній обстановці обговорити, що між вами пішло не так.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 жовтня для Левів

День сприятливий для того, щоб розслабитися: від активного відпочинку цього дня краще відмовитися – тільки лінивий спосіб життя дасть вам можливість набратися сил перед наповненим подіями наступним тижнем.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 жовтня для Дів

Розставити крапки над "і" у стосунках із близькою людиною допоможе інтуїція: звернувшись до неї, ви отримаєте відповіді на будь-які запитання – навіть ті, які досі здавались вам риторичними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 жовтня для Терезів

Сьогодні у вас не буде випадкових подій і зустрічей: людина, яка з'явиться поруч із вами у цей час, призначена відіграти важливу роль у вашому житті – насамперед у професійній його сфері.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 жовтня для Скорпіонів

Найменше і найважливіше, що ви можете сьогодні зробити для близької людини – це вислухати все, що вона вважатиме за потрібне вам розповісти: ваша увага вам нічого не вартуватиме, а їй дуже важливо виговоритися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 жовтня для Стрільців

Кращим видом відпочинку для вас стане час, проведений на природі: якщо у вас не буде можливості виїхати за місто, погуляйте хоча б найближчим парком – свіже повітря творитиме дива.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 жовтня для Козорогів

Нікому не дозволяйте порушити душевну рівновагу, яка пануватиме у вас від самого ранку: не звертайте уваги на людей, які хотітимуть спровокувати вас на негатив, і вони дадуть вам спокій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 жовтня для Водоліїв

Не залишайте без уваги інформацію, яка надходитиме до вас сьогодні з різних джерел: найближчим часом вона стане вам у пригоді, до того ж це трапиться у найнесподіванішу мить.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 жовтня для Риб

Найкращим релаксом для вас стане спілкування з рідними людьми, яких ви через тотальну зайнятість бачите вкрай рідко: бажано зібратися за великим столом і випити чаю з яблучною шарлоткою.

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