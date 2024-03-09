Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть відбуватися неймовірні події

Один із найзагадковіших і найбільш чарівних днів місячного календаря, коли можуть відбуватися найнеймовірніші події.

Як правило, сил на активні дії в цей час не вистачає, натомість можна – і потрібно – «витати у хмарах»: планувати своє майбутнє, оцінювати на відповідність власні бажання та можливості, а також… мріяти. Можливо, серйозним, розважливим і практичним людям такий спосіб планування видасться легковажним і навіть дитячим, проте зірки рекомендують їм спробувати – найімовірніше, результат їх здивує.

Овен

Погане самопочуття, яке ви можете відчути цього дня, стане свідченням втоми, що накопичилася, тому бажано присвятити час відпочинку — у вихідний логічно забути про роботу.

Телець

Поганий настрій і, тим більше, депресію небажано лікувати алкогольними напоями – вони не тільки не вирішать проблему, а й, навпаки, посилять її, тож краще просто почитати чи подивитися новий серіал.

Близнята

Позбутися поганого настрою, який – як на зло! — може переслідувати вас сьогодні допоможе заняття, яке займе всі ваші думки: наприклад, продумайте гардероб на наступний тиждень.

Рак

Незважаючи на вихідний, не плануйте на цей день зустрічей із друзями чи родичами: найімовірніше, хтось із близьких поведеться, м'яко кажучи, неадекватно, що може призвести до серйозної сварки.

Лев

Відмовтеся від будь-якого посередництва, навіть якщо йдеться про те, щоб примирити між собою двох друзів: одного необережного слова буде достатньо для того, щоб проти вас повстали обидві сторони.

Діва

Від незнайомих людей сьогодні може виходити серйозна небезпека, тому місць їхнього скупчення краще уникати: у вихідний день зробити це буде нескладно — досить просто залишитися вдома.

Терези

Не найкращий день для благодійності: людина, якій ви захочете допомогти, найімовірніше, незважаючи на ваше втручання, не зможе взяти ситуацію під контроль, а у своїх невдачах вирішить звинуватити вас.

Скорпіон

Переробити всі домашні справи, що накопичилися за тиждень, вам не вдасться, навіть якщо ви дуже старатиметеся, а відсутність успіху на господарській ниві викликає роздратування, яке накриє членів сім'ї.

Стрілець

Небажано спілкуватися з людьми, адекватність яких викликатиме у вас сумніви: користі від таких розмов однаково не передбачається, а ось витрата нервових клітин може виявитися надмірною.

Козоріг

Не можна допускати негативу щодо оточення, навіть якщо воно цього заслуговуватиме: утримайтеся від різкої реакції – згодом ви собі за це неодноразово подякуєте.

Водолій

Головна якість, яка знадобиться вам сьогодні, це можливість філософськи дивитися на речі: зрештою, змінити ви однаково нічого не можете, а отже, і переживати не має сенсу.

Риби

Небажано розкривати всі свої секрети навіть дуже близьким: вони випадково, зовсім не бажаючи зробити вам зло, можуть проговоритися, і те, що має для вас велику цінність, стане надбанням усіх.

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