Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути особливо обережними

День, коли негативна енергетика битиме через край, тому необхідно дотримуватися максимальної обережності.

Астрологи наполегливо рекомендують максимально обмежити спілкування з людьми навколо, оскільки саме вони негативно впливатимуть одне на одного. Якщо провести час на самоті неможливо, потрібно якомога менше розмовляти – все ж варто пам'ятати про те, що слово срібло, а мовчання – золото. Цілющий вплив на душу – та й на фізичну форму – матиме свіже повітря, тому потрібно використовувати будь-яку можливість прогулянки в парку або в лісі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 березня для Овнів

Від душевних переживань, які вас охопили, врятує робота: в офісі варто зайнятися запланованими раніше справами, а вдома – зробити генеральне прибирання, і від поганого настрою не залишиться і сліду.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 березня для Тельців

Поради інших людей, навіть якщо вони здаватимуться більш ніж переконливими, варто пропускати повз вуха – вони виявляться корисними лише для тих, хто їх висловить, а вам треба жити власним розумом.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 березня для Близнят

Не варто довіряти думці інших людей: так можна потрапити під їхній – не завжди позитивний – вплив, про що згодом доведеться пошкодувати, але можливість виправити щось уже не випаде.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 березня для Раків

Не найкращий день для зустрічей із друзями та родинних посиденьок – щось обов'язково піде не так, і замість приємного спілкування ви отримаєте нудне – а, можливо, й конфліктне – проведення часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 березня для Левів

Генеральне прибирання в оселі – миття підлоги й вікон, видалення пилу з гладких і м'яких поверхонь, наведення ладу в шафах – дозволить покращити її енергетичне тло, змінивши його з негативного на позитивне.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 березня для Дів

Небажано здійснювати будь-які фінансові операції і навіть просто брати до рук гроші – це може стати поганою прикметою та незабаром призвести до значного погіршення матеріального становища.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 березня для Терезів

Від самокритики сьогодні необхідно відмовитися: замість користі вона завдасть шкоди, точніше, серйозного удару по самооцінці, яку згодом доведеться підвищувати за допомогою різних способів і хитрощів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 березня для Скорпіонів

Токсичні люди з вашого оточення намагатимуться вивести вас на сплеск емоцій, щоб "підживитися" вашою енергією: не давайте їм такого шансу – контролюйте нерви.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 березня для Стрільців

Будьте обережні з колегами, які несподівано виявлять інтерес до ваших професійних планів: розповівши їм про свої ідеї, ви ризикуєте невдовзі дізнатися, що вони успішно втілюють їх у життя.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 березня для Козорогів

Не найсприятливіший день для ухвалення важливих життєвих рішень: вам не вдасться прорахувати всі фактори за і проти, тому, найімовірніше, будь-яке з них, на жаль, виявиться помилковим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 березня для Водоліїв

Не варто витрачати час на спілкування з людьми з минулого – нічого, крім пов'язаного з ним негативу, якого ви намагалися позбутися протягом кількох років, воно більше вам не принесе.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 березня для Риб

Важливо берегти від життєвих негараздів літніх родичів – їхня енергетика перебуває практично на нулі, тому їм самим, без вашої допомоги та підтримки, буде важко протистояти цьому.

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