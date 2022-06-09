Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна шкодувати себе

Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна шкодувати себе

День, коли співчувати можна лише оточенню, про жалість до себе необхідно забути – вона не буде конструктивною.

Зроблене іншим людям добро Всесвіт неодмінно оцінить і обов'язково віддячить – втім, це стосується і зла, від якого треба утримуватись завжди, а сьогодні – особливо. Найголовніше почуття, яке необхідно сьогодні відчувати, – подяка, яку потрібно відчувати до всіх – починаючи від перехожого, який підказав дорогу, і закінчуючи найвищими силами, що визначають нашу долю.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 червня для Овнів

Люди, які оточують вас, сьогодні можуть дратуватися через дрібниці і ображати тих, хто перебуває поруч: не варто приймати їхню поведінку близько до серця — вже завтра про неї забудете і ви, і вони.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 червня для Тельців

Спалахи агресії, які ви з великою ймовірністю відчуватимете цього дня, обумовлені агресивним впливом Місяця, тому постарайтеся стримати їх — вам це буде цілком до снаги.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 червня для Близнят

Ставте під сумнів чужі слова, особливо якщо їх кажуть малознайомі вам люди – не виключено, що вони, скориставшись довірливістю, хочуть вирішити свої проблеми, до того ж на шкоду вам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 червня для Раків

Сьогодні вам часто буде здаватися, що оточення — чи то начальство, колеги або близькі — не цінує вас гідно: насправді це не так, тому не давайте розгулятися своїй недовірливості.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 червня для Левів

Сьогодні можна "дати слабину" і показати тим, хто вам дорогий, що ви далеко не така самозакохана і зарозуміла людина, якою здаєтеся, і цілком здатні на щирі і безкорисливі почуття.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 червня для Дів

День, коли потрібно подбати не лише про себе, а й про інших: можливо, комусь із близьких знадобиться допомога чи підтримка – треба не замислюючись її надати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 червня для Терезів

Сьогодні представникам вашого знака потрібно – хоча б на якийсь час! – відмовитись від матеріального боку життя на користь духовного: перечитати улюблені вірші, послухати класичну музику, з'їздити на природу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 червня для Скорпіонів

День сприятливий для примирення з тими, з ким ви перебуваєте у сварці: у вас знайдуться спільні теми для розмови, які зблизять вас, тоді для налагодження стосунків – рукою подати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 червня для Стрільців

Відкривати душу сьогодні зірки рекомендують лише тим, кого ви добре знаєте і кому довіряєте на всі сто відсотків, інакше ваша таємниця може стати загальним надбанням, а це дуже неприємно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 червня для Кооерогів

День, коли не варто поспішати і метушитися, намагаючись виконати все, що запланували: так ви ризикуєте потрапити до цейтноту: краще зосередитися на одній – найважливішій – справі, а решту перенесіть на потім.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 червня для Водоліїв

Відвідуючи родичів – до того ж не лише дітей, а й тих, "кому за", приготуйте для них подарунки: почувайтеся трохи чарівником, побачивши, яку радість ви їм принесли.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 червня для Риб

Незважаючи на будній статус дня, представникам вашого знаку зірки рекомендують присвятити його відпочинку: вам необхідно нагромадити сили, які знадобляться вже на початку нового тижня.

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