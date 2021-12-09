Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли наші думки можуть матеріалізуватися

Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли наші думки можуть матеріалізуватися

День, коли потрібно тримати під контролем свої думки.

Будучи висловленими, вони можуть матеріалізуватися, і запевняти Всесвіт у тому, що насправді ми хотіли зовсім іншого, буде пізно: подарунки долі обміну та поверненню не підлягають. У взаєминах із людьми необхідно виявляти витримку і шляхетність, навіть якщо здаватиметься, що вони такого ставлення зовсім не заслуговують.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 грудня для Овнів

Оскільки сьогодні кожне слово може обернутися проти людини, яка його сказала, необхідно максимально обережно вибирати висловлювання, тим більше, що їх у вас у лексиконі достатньо.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 грудня для Тельців

Не варто витрачати свої сили на сварки та суперечки з колегами: навіть якщо ви впевнені, що істина на вашому боці, не поспішайте доводити її будь-що, зберігайте спокій – все владнається саме собою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 грудня для Близнят

Будь-яке – навіть ненароком сказане – слово може викликати цілий обвал несподіваних подій та ситуацій, тому, щоб уникнути такого сценарію розвитку подій, протягом дня краще мовчати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 грудня для Раків

Сьогодні з'явиться можливість презентувати перед начальством як свій проєкт, так і власні таланти, здібності та навички – необхідно скористатися нею, щоб привернути до себе увагу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 грудня для Левів

Тим, хто давно мріє про перехід на нову роботу, необхідно вжити хоч якихось дій у цьому напрямі – наприклад, написати резюме або пройти співбесіду.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 грудня для Дів

Красномовства та переконливості, якими вас нагородять сьогодні зірки, вистачить для того, щоб переконати кого завгодно, а про своїх домашніх не йдеться – вони повірять усьому, що ви скажете.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 грудня для Терезів

У першій половині дня робота йтиме легко і без запинок, так що до цього періоду бажано приурочити всі найважливіші справи, тоді після обіду можна буде з легкою душею відпочити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 грудня для Скорпіонів

Яким би насиченим у професійному сенсі не був день, обов'язково знайдіть час для того, щоб побувати на свіжому повітрі: кисень необхідний вашому мозку для результативної роботи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 грудня для Стрільців

Успішними обіцяють бути будь-які переговори – як робіочі, так і особисті: вам вдасться зацікавити співрозмовників спільною діяльністю та переконати їх у тому, що вони просто зобов'язані активно взяти участь у ній.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 грудня для Козорогів

День сприятливий для будь-яких починань, але особливо це стосуватиметься сімейних справ: тим, хто нещодавно одружився, настав час заводити власні традиції та ритуали, які вони будуть повторювати щороку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 грудня для Водоліїв

Вам бажано сьогодні завершити всі завислі – як віртуальні, так і паперові – справи: передусім підібрати всі "хвости", тоді вже в понеділок можна буде розпочати реалізацію нових проєктів.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 грудня для Риб

Сьогодні – як у жоден інший день – важливо взяти на озброєння позитивне мислення: думаючи про хороше, ви залучатимете відповідні події та ситуації, і навпаки.

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