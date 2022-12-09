Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна сумувати

День, коли поганий настрій і зневіра вважають серйозним гріхом, тому їх не можна допускати.

Іншим часом зірки порадили б проводити будь-які свята — від днів народження в дитячих кафе до маскарадів і карнавалів, але в наші дні такий прояв нестримних веселощів, м'яко кажучи, не на часі. Але й впадати в депресію не рекомендується: пощастить лише тим, хто збереже оптимізм та віру в те, що все обов'язково буде гаразд.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 грудня для Овнів

День бажано присвятити прогулянкам на свіжому повітрі, а ще краще – спорту, щоправда, з однією умовою: фізичні навантаження мають бути помірними – час для встановлення світових рекордів ще не настав.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 грудня для Тельців

Від алкогольних напоїв – навіть якщо для їхнього прийому буде вагомий привід – сьогодні краще відмовитися: організм може відреагувати на них найнесподіванішим чином – під їхнім впливом ви наговорите зайвого.

Близнюята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 грудня для Близнят

Не можна використовувати на шкоду відвертість людини, яка вирішить відкрити вам усі свої секрети: якщо ви невпевнені в тому, що зможете зберегти те, що почуєте, потаємно відмовтеся від розмови.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 грудня для Раків

З фінансового погляду ваше життя стабільне, але це не означає, що можна витрачати гроші праворуч і ліворуч: намагайтеся включити режим розумної економії – самі собі згодом скажіть спасибі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 грудня для Левів

Приплив енергії – переважно творчої – принесе вам сьогодні спілкування з дітьми, до того ж необов'язково рідними: тим, у кого їх ще немає, можна приділити увагу племінникам чи сусідським дітлахам.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 грудня для Дів

Спілкуючись з оточенням, уважно слухайте, що і як воно вам каже: несподівано для себе ви зрозумієте, що навіть приховані їхні наміри, як не дивно, зовсім не є для вас таємницею.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 грудня для Терезів

Не обдурюйте близьку людину, навіть якщо йдеться, на вашу думку, про брехню задля порятунку: правда однаково вийде назовні, а тріщину у взаєминах довго не вдасться "залатати".

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 грудня для Скорпіонів

Не варто домагатися уваги людини, до якої ви небайдужі, нав'язливими дзвінками та проханнями про зустріч: забудьте про неї на якийсь час – і дуже скоро вона сама дасть про себе знати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 грудня для Стрільців

Рішення щодо того, де заробити гроші, яких вам останнім часом не вистачає, прийде саме собою і, найімовірніше, буде пов'язане з творчістю: головне, вірити в те, що у вас все вдасться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 грудня для Козорогів

Якщо вам здасться, що вас образили, не носіть камінь за душею – від цього буде тяжко насамперед вам: краще викличте опонента на відверту розмову та вирішіть всі питання миром.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 грудня для Водоліїв

Налагодити стосунки з близькою людиною, які останнім часом стали напруженими, можна, зробивши їй подарунок: необов'язково дорогий, але обраний спеціально для неї – з урахуванням її симпатій та інтересів.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 грудня для Риб

Не варто хитрувати, намагаючись отримати від життя "шматочок" пожирніше: найімовірніше, сьогодні вам це зробити не вдасться, а ось зіпсувати собі репутацію, поставши перед оточенням нечесною людиною, можна цілком.

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