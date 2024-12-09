Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків Зодіаку: день, коли потрібно відмовитись від активних дій

Не найкращий день для нових починань – їх бажано перенести хоча б завтра.

Якщо не прислухатися до порад зірок і почати працювати сьогодні, швидше за все, роботу доведеться кинути на півдорозі: енергії на здійснення не вистачить. життя, яке в цей час вийде на перший план, затьмаривши собою всі інші сфери.

Овен

Не варто постійно повертатися до вирішення того самого питання – бажаного результату все одно досягти не вдасться: треба, як кажуть психологи, «відпустити» її і відповідь прийде сама собою.

Телець

Розмовляти на професійні теми з колегами сьогодні необхідно у максимально неформальній обстановці: так вам вдасться знизити рівень напруженості та домовитись з усіх намічених питань.

Близнюки

Складаючи плани на найближче майбутнє, постарайтеся не скромничати: чим більше пунктів виявиться у вашому плані, тим активніше ви діятимете і тим більш вагомі результати в результаті отримаєте.

Рак

Не варто утримувати в душі негатив, що накопичився останнім часом, на користь відносинам з оточуючими – особливо рідними та близькими – людьми це не піде, так що краще не стримувати емоції.

Лев

У всьому, що стосується проблем, що у вас існують, бажано скористатися принципом героїні роману «Віднесені вітром», яка обіцяла, що вона «подумає про це завтра», сьогодні потрібно відпочивати.

Діва

Не варто лаяти себе за скоєні в минулому помилки: все одно виправити їх не вдасться, тому докори совісті не мають жодного сенсу, проте може серйозно постраждати самооцінка.

Терези

Впертість, яку ви вирішите виявити сьогодні, виявиться не найкращим способом отримання бажаного, а ось тактика розумних компромісів приведе до потрібного результату.

Скорпіон

Від спілкування з начальством цього дня зірки радять відмовитися: надто велика ймовірність того, що – під впливом його поганого настрою – ви отримаєте від нього відмову з усіх важливих для вас питань.

Стрілець

Активні дії сьогодні не принесуть очікуваних результатів, тому краще присвятити день відпочинку – так ви не лише відновите сили, а й накопичіть їх для майбутнього – дієвого – періоду життя.

Козеріг

Складаючи плани на майбутнє, керуйтеся не лише вигодою, а й своїми бажаннями: реалізовувати їх ви максимально активно, а, отже, і ефективно – з великими шансами на успіх.

Водолій

Думаючи про цілі, яких ви хочете досягти в майбутньому, виходьте з того, чого ви хочете досягти особисто для себе – не варто орієнтуватися на бажання та уподобання інших людей, навіть якщо ви вважаєте їх авторитетними.

Риби

Яке рішення ви сьогодні не приймали б, прислухайтеся до того, що вам «скаже» інтуїція – втім, відмовлятися від доказів розуму теж не варто, постарайтеся знайти між ними паритет.

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