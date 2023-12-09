Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо уникати конфліктів

День, енергетика якого провокує на неадекватні вчинки, тому його бажано провести, відмовившись від спілкування, наодинці із собою.

Важливо уникати конфліктів: вони викличуть серйозний емоційний сплеск, що негативно позначиться як на настрої, так і на самопочутті. У спокійному стані можна буде врегулювати питання, яке так давно отруює життя, що здається нерозв'язним.

Овен

День, коли, незважаючи на вихідний, варто відмовитися від вирішення побутових проблем, замінивши це заняття приємнішим та кориснішим – наприклад, прогулянками, читанням чи своїм хобі.

Телець

Від з'ясування стосунків із близькою людиною сьогодні краще відмовитися: найімовірніше, утриматися від підвищення тону аж до крику не вдасться, а отже, конфлікт вирішити не поталанить – тільки загнати його вглиб.

Близнята

Відповідаючи на важливе питання життя, необхідно дослухатися до внутрішнього голосу: йому сьогодні буде відомо набагато більше, ніж розуму, тому і порада його виявиться значно вагомішою.

Рак

Сьогодні ваша допомога може знадобитися комусь із близьких – наприклад, близькому другу чи комусь із родичів: варто – без тривалих роздумів – надати її, без вас людина не впорається.

Лев

Перебуваючи в добродушному настрої, не піддавайтеся на провокації людей, які, викликавши емоційну реакцію, хочуть вивести вас із душевної рівноваги – цілі вони мають не найблагородніші.

Діва

Навіть такому прагматичному і практичному знаку, як ви, іноді не тільки можна, але й потрібно мріяти: можливо, завдяки цьому вам вдасться зробити казку, на яку ви націлюєтеся, буваллю.

Терези

Оскільки вже в понеділок вам доведеться почати рух до важливих ділових цілей, нинішній день необхідно витратити на повноцінний відпочинок — він дасть вам сили для успішної роботи.

Скорпіон

Не давайте втягнути себе в чужі конфлікти: таку спробу може зробити хтось із оточення, щоб перекласти відповідальність за результат справи зі своїх плечей на ваші – відмовте їм у такій можливості.

Стрілець

Вирішення важливої проблеми, над якою ви б'єтеся вже досить давно, може прийти несподівано легко — начебто само собою, насправді так нагадає про себе ваша підсвідомість.

Козоріг

День сприятливий для обмірковування професійних планів як мінімум на наступний тиждень, а, можливо, і на цілий місяць: вам вдасться намітити найважливіші і водночас легкодосяжні цілі.

Водолій

Важливо звертати увагу на знаки, які у великій кількості може сьогодні надсилати вам Всесвіт: пам'ятайте про те, що даремно попереджати він вас не стане, тож робіть правильні висновки.

Риби

Приділіть максимум уваги близькій людині – сьогодні їй особливо важливо відчути, що ви не тільки любите її, а й готові піклуватися про неї завжди та за будь-яких обставин.

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