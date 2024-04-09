Гороскоп на 10 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі будуть роздратовані

День, коли дратівливість – а то й агресію – можуть відчути навіть спокійні та врівноважені люди.

Особливо напруженою обіцяє стати перша половина дня, післяобідньої пори атмосфера трохи розрядиться, тому важливі справи, переговори та з'ясування стосунків з близькими людьми краще перенести саме на цей час. Будь-які вчинки, зроблені цього дня, матимуть відповідні наслідки: добрі призведуть до добра, а злі – до зла, тому треба добре подумати, перш ніж щось зробити.

Овен

Якщо продумувати кожен свій крок, можна взагалі легко розучитися ходити, тому діяти сьогодні потрібно рішуче та швидко – лише так можна буде досягти успіху в будь-якій життєвій сфері.

Телець

Уникайте сварок з людьми – особливо близькими – у вашому оточенні: шлях до конфлікту буде дуже коротким, а ось дорога назад цілком може затягнутися, тому вам необхідно стримувати свій негатив.

Близнята

Сидіти на двох стільцях одночасно – якої б сфери життя це не стосувалося – тривалий час неможливо: рано чи пізно доведеться обирати – як між новою та старою роботою, так і між двома симпатіями.

Рак

Вміння постояти за себе – важлива навичка, яку вам не завжди вдається продемонструвати людям навколо: спробуйте хоча б сьогодні показати їм, що ви можете дати відсіч навіть найсерйознішому ворогові.

Лев

Ухвалюючи рішення – як життєвої, так і професійної якості, – необхідно, як-то кажуть, сім разів відміряти і лише потім "різати", інакше легко буде припуститися дурної та прикрої помилки.

Діва

Спілкування з навколишніми людьми необхідно звести до мінімуму: сьогодні вони будуть схильними до критичних зауважень на вашу адресу, що своєю чергою призведе до заниження самооцінки, що з вами буває рідко.

Терези

Сумні думки, які настирливо лізтимуть вам у голову, найкраще лікувати роботою: причому що більше її буде, то краще: так ви зможете відволіктися від негативу, а якщо докладете зусиль, то й налаштуватися на позитив.

Скорпіон

Перш ніж щось сказати, сьогодні – втім, як і завжди – бажано порахувати до десяти: такий трюк дасть вам можливість отямитися і не ляпнути те, про що ви гарантовано майже одразу пошкодуєте.

Стрілець

Не беріть на себе роль миротворця в чужому конфлікті, особливо якщо не знаєте всіх пов'язаних з ним нюансів: ви легко можете стати не на той бік і зрештою опинитися в незручному становищі.

Козоріг

Не варто реагувати на агресивні випади з боку людей у вашому оточенні: волати до їхньої розсудливості марно, тому не варто витрачати нерви даремно: проігнорувавши негатив, ви зачепите їх набагато сильніше.

Водолій

З друзями та рідними бажано спілкуватися у другій половині дня, коли душевна напруженість спаде і ви не зможете образити ні в чому не винних перед вами людей, як зробили б це зранку.

Риби

Не варто вірити чуткам і пліткам, які сьогодні можуть дійти до вас: нічого спільного з реальним станом речей вони не матимуть – найімовірніше, вас просто захочуть вивести з себе, спровокувавши на негатив.

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