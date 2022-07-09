Гороскоп на 10 липня для всіх знаків зодіаку: гарний день для добрих справ

Енергетика нинішнього дня сприяє добрим справам: можна надавати допомогу тим, хто про неї попросить.
Бажано також займатися благодійністю, волонтерити та робити подарунки як своїм близьким, так і просто людям зі свого оточення. Щоправда, для цього потрібно виявляти до них справжній інтерес та увагу, але особливої складності такий процес ні для кого не становитиме. А ось справами в цей час краще не займатися – все ж вихідний день краще присвятити відпочинку.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 липня для Овнів
Роботи над помилками вимагатимуть ті справи, які рухаються вкрай повільно або не в той бік: необхідно зупинитися, проаналізувати свої дії, зрозуміти, що ви робите не так, і вже завтра все виправити.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 липня для Тельців
Спілкуватися з близькими людьми та друзями сьогодні найкраще поверхово, інакше може випливти стара образа, яка, виявляється, і досі може розсварити вас із ними.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 липня для Близнят
Найважливішою якістю, яка потрібна вам цього дня, є вміння тверезо і реально дивитися на речі – улюблені вами "рожеві окуляри" сьогодні краще зняти, вони можуть зіграти з вами злий жарт.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 липня для Раків
Вирішивши налагодити стосунки з людьми, з якими ви нещодавно посварилися, пам'ятайте про два важливі правила: не варто докладно пояснювати причини своєї поведінки і принижено вибачатися.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 липня для Левів
Здатність подивитися на давно знайому людину під іншим кутом зору дозволить змінити про неї думку на краще і налагодити стосунки, які, можливо, зайшли в глухий кут.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 липня для Дів
Великий ризик зробити добру справу, сподіваючись на схвалення чи подяку – така мотивація не доведе до пуття, тож краще взагалі відмовитися від благодійності, ніж робити її показовою.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 липня для Терезів
Зірки наполегливо рекомендують вам уникати масового скупчення людей – сьогодні це загрожує можливістю конфлікту з абсолютно незнайомими людьми.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 липня для Скорпіонів
Розумову працю, якою ви займаєтеся, сьогодні необхідно замінити фізичною – це дозволить вам не лише вирішити накопичені побутові проблеми, а й повноцінно відпочити.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 липня для Стрільців
Небажано шкодувати себе – таке деструктивне почуття налаштує вас не на успіх, а на поразку, до того ж у всіх сферах життя, краще відчувати жалість до інших, а заразом і допомагати їм.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 липня для Козорогів
Секрет успіху цього дня полягає у креативному підході до вирішення будь-якого професійного завдання – навіть на прибирання будинку можна подивитися з творчої точки зору, що обов'язково піде йому на користь.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 липня для Водоліїв
День виключно сприятливий, щоб присвятити його своєму хобі – існує шанс захопитися і несподівано для себе створити щось по-справжньому чудове і цінне.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 липня для Риб
Зосередившись на минулому, ви втрачаєте чудові можливості, що надаються вам сьогоднішнім днем, тому необхідно залишити колишні події в тому часі, коли вони відбулися.
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