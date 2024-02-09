Гороскоп на 10 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно загадувати бажання

День сприятливий для планування в усіх сферах діяльності – як професійної, так і особистої властивості.

А ось від активних дій, навіть якщо вони стосуються клопотів по дому, краще відмовитися: сил на них не вистачить, тому доведеться все кинути по півдорозі. Зате можна – і навіть потрібно – загадувати бажання: навіть найфантастичніші з них мають усі шанси для того, щоб здійснитися.

Овен

Не варто зазіхати на чужий особистий простір, навіть якщо йдеться про найближчу вам людину – їй теж потрібна автономна територія, на яку вона не пускає нікого, і вас – зокрема.

Телець

Перш ніж взятися до рутинної роботи, яка не принесе ні користі, ні задоволення, подумайте про те, чи дійсно ніяк не можна її уникнути – можливо, вдасться скинути з себе цей вантаж.

Близнята

Сьогодні вам – як жодного іншого дня – необхідно довіряти своїй інтуїції: вона допоможе вам знайти відповідь на важливе життєве питання, від якого відмовляться ваші розум і логіка.

Рак

Негатив – поганий життєвий супутник будь-якого дня, але сьогодні – особливо, тому важливо виключити його з життя, переналаштувавши себе на позитив – таким чином вдасться провести день у гарному настрої.

Лев

Якщо хочете по-справжньому – на всі сто відсотків – відпочити та відновити сили, спробуйте знайти собі необтяжливе і приємне заняття – бездумне байдикування втомить вас ще більше.

Діва

Почуття провини – не найкращий стан душі, тому важливо гнати його від себе: навіть якщо ви справді зробили щось не так, небажано постійно карати себе за це – краще спробувати виправити ситуацію.

Терези

Сьогодні – винятково під впливом негативної місячної енергії – ви відчуватимете роздратування, зриваючись водночас на людей у своєму оточенні: вже завтра ви шкодуватимете про свою поведінку.

Скорпіон

Плануючи своє професійне майбутнє, ставте найамбітнішу мету, але пам'ятайте: досягти її ви зможете лише в тому разі, якщо йтимете до неї завзято й наполегливо, зневажаючи будь-які перешкоди.

Стрілець

Не варто наполягати на своєму будь-що: якщо з'ясування стосунків зайде у глухий кут, спробуйте – хоча б на якийсь час – прийняти точку зору свого співрозмовника, це допоможе вам зрозуміти одне одного.

Козоріг

Будь-яку пораду або зауваження, зроблені вам сьогодні, необхідно взяти до відома: у них будуть цінні для вас факти й міркування, які обов'язково треба взяти до уваги.

Водолій

Сьогодні вам особливо важливо звертати увагу на знаки, які траплятимуться на кожному кроці – один із них допоможе вам знайти відповідь на важливе питання, яку ви шукаєте вже дуже давно.

Риби

Фінансові операції цього дня виявляться вкрай невдалими, тому від них краще відмовитися – особливо небажано вирушати на шопінг: витрати будуть великими, але, на жаль, марними.

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