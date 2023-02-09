Гороскоп на 10 лютого для всіх знаків зодіаку: день, який потрібно провести з близькими

Сьогоднішній день, як жоден інший в усьому місячному календарі, сприяє спілкуванню з близькими людьми.

Можна відвідувати родичів, зустрічатися з друзями, однокласниками та однокурсниками, робити пропозицію руки й серця та відповідати на нього згодою, влаштовувати романтичні побачення, святкувати заручини і влаштовувати весілля: стосунки, зареєстровані цього дня, будуть щасливими і триватимуть довго. Навіть із керівництвом можна спілкуватися без побоювання отримати догану – навпаки, воно з розумінням сприйме ідеї, висловлені підлеглими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 лютого для Овнів

Будь-які дії, спрямовані на зміцнення здоров'я, якщо зробити їх сьогодні, перевершать бажаний результат: можна розпочинати заняття спортом, сідати на дієту або звикати до здорового харчування.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 лютого для Тельців

Спробуйте дивитися на навколишній світ і людей, що його населяють, із часткою гумору чи іронії: ви будете здивовані тому факту, наскільки легше вам стане і жити, і працювати, і спілкуватися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 лютого для Близнят

Вдалими виявляться будь-які поїздки – як у службовій, так і в особистій потребі, тому сьогодні можна вирушати хоч на край світу – вам вдасться вирішити всі завдання, які ви перед собою поставите.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 лютого для Раків

Не бійтеся змін, які відбудуться з вами цього дня: за всієї своєї раптовості й несподіваності вони віщуватимуть приємні події, які не змусять вас довго на себе чекати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 лютого для Левів

Існує ймовірність вигідної професійної пропозиції, від якої не можна відмовлятися, та одразу ж відповідати згодою теж не варто – візьміть хоча б два-три дні на роздуми.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 лютого для Дів

Зірки рекомендують вам обережно ставитися до прохань, з якими можуть звернутися до вас малознайомі люди: не виключено, що вони хотітимуть вирішити важливу для них проблему собі на користь, а вам – на шкоду.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 лютого для Терезів

Успіх супроводжуватиме вас у всьому, та особливо – у вирішенні побутових проблем, які ви тривалий час з різних причин відмовлялися вирішувати – схоже, далі тягнути нікуди.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 лютого для Скорпіонів

Побачивши, що когось незаслужено образили, не вдавайте, що вас це не стосується: вам до снаги відновити справедливість, а доля обов'язково віддячить вам за виявлені доброту й милосердя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 лютого для Стрільців

Не відкладайте на завтра – і тим більше до понеділка – те, що можна зробити сьогодні: завдання, що стоїть перед вами, вимагатиме мінімум зусиль, а вихідні не будуть затьмарені необхідністю його вирішити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 лютого для Козорогів

Можливо, на роботі вам запропонують зробити те, чого ви раніше не робили – не відмовляйтеся, скористайтеся чудовим шансом якнайкраще проявити себе з несподіваного боку, приємно здивувавши керівництво.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 лютого для Водоліїв

Придивіться до людей, які цього дня з'являться у вашому оточенні – їм призначено відіграти важливу роль у вашому житті, тож буде правильно, якщо ви приділите їм трохи більше уваги, ніж решті.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 лютого для Риб

Не поспішайте оцінювати події, які відбудуться цього дня, з негативної точки зору: ви наразі не маєте всіх знань, які б дозволили вам дійти правильних висновків.

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