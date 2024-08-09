Гороскоп на 10 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо потужний приплив сил

День, протягом якого кожен з нас відчує потужний приплив моральних і фізичних сил, який більше підійшов би для буднів.

Але й у вихідний можна знайти багато занять, які вимагають високої рухливості та активності. Головне – не зазіхати на ті "вершини", які людині з різних причин – як об'єктивних, так і суб'єктивних – підкорити не вдасться, тому відчуття, про яке кажуть "море по коліна", потрібно остерігатися.

Овен

Необхідно очистити голову від злих помислів: будь-які негативні наміри негативно позначаться не лише на тому, проти кого спрямовані, а й на самій людині, тож варто їх побоюватися.

Телець

Незважаючи на вихідний, не варто витрачати час на порожні розмови: вони вкрадуть у вас велику кількість часу, який ви б могли витратити на більш продуктивні заняття.

Близнята

Не варто нічого нікому обіцяти, особливо якщо у вас є хоча б невеликий сумнів у тому, що ви дотримаєтеся свого слова, інакше отримаєте репутацію людини, якій не можна вірити.

Рак

Складуться всі умови для того, щоб ви могли відкрити нову життєву сторінку, а вже в якій сфері існування вона буде – особистій чи професійній, доведеться вирішувати лише вам.

Лев

Агресивно налаштованих людей сьогодні – втім, як і завжди – необхідно оминати стороною: чого від них очікувати, не знають навіть вони самі, тому не варто наражати себе на небезпеку, зокрема й фізичну.

Діва

Намагаючись переконати когось у своїй правоті, ретельно підбирайте не лише докази, а й слова: неточне визначення ваших намірів може завдати співрозмовникові серйозної моральної травми.

Терези

Важливо стежити за кожним своїм словом: необережне висловлювання може негативно позначитися на ваших взаєминах з оточенням: якщо не хочете сварок, згадайте про те, що мовчання – золото.

Скорпіон

Нічого не замислюйте проти людей у своєму оточенні, навіть якщо об'єктивно вони на це заслужили: вже завтра ви захочете відіграти все назад, але з об'єктивних причин це виявиться неможливим.

Стрілець

Представникам знака, які давно заклопотані пошуком нової роботи, зірки радять уважно вивчити оголошення на відповідних сайтах – у вихідний знайти для цього час набагато простіше, ніж у будні.

Козоріг

Сказані вами сьогодні слова миттєво набуватимуть матеріальної сили, тому важливо думати про те, що кажете: помилка може згодом дорого вам коштувати.

Водолій

Сьогодні – втім, як і завжди – небажано хизуватися своїми досягненнями і особливо планами: велика ймовірність того, що хтось із колег візьме їх на замітку і здійснить раніше за вас.

Риби

Вихідний день – ідеальний час для того, щоб провести його з рідними людьми: в будні ми надто зайняті для того, щоб побути разом з ними, тому потрібно користуватись можливостями, які дає субота.

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