Гороскоп на 10 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто стримувати емоції

День, коли – всупереч традиційним рекомендаціям – не варто стримувати емоції, хоч би якого характеру – позитивного чи негативного – вони не були.

Можна – і треба – вихлюпувати свій настрій: бити посуд чи подушки, рвати папір, кричати, зрештою, – головне, робити це наодинці, щоб ніхто не побачив і в результаті не постраждав.

Овен

Великий ризик стати жертвою шахраїв і грабіжників, тому не варто ходити на самоті безлюдними вулицями в темний час доби і довіряти незнайомим людям – пам'ятайте: хто попереджений, той озброєний.

Телець

Не варто відмахуватися від сну, який насниться цієї ночі: за всієї своєї фантастичності він може дати важливу підказку щодо того, як вчинити в тій чи тій життєвій ситуації.

Близнята

Не варто відповідати грубістю на грубість, від кого б вона не виходила: так вже сьогодні складуться обставини, що це може спричинити витік ворожнечі, вийти з якого виявиться зовсім непросто.

Рак

Залагодити конфлікт між друзями чи колегами можна буде, виступивши у ролі рефері на рингу: завоюйте авторитет, продемонструвавши своє гарне ставлення як до однієї, так і іншої сторони конфлікту.

Лев

Запорукою професійного – насамперед кар'єрного – успіху стане вміння грамотно презентувати себе в очах керівництва: необхідно не лише показати здібності, а й довести свою незамінність

Діва

Успішними будуть будь-які справи, але найперспективнішими виявляться ті, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомості: саме сьогодні вдасться з вигодою придбати будинок чи квартиру своєї мрії.

Терези

Успіх у бізнесі зірки обіцяють лише тим, хто скрупульозно вивчатиме документи, які необхідно підписати, інакше через дрібну, але прикру помилку, можна більше втратити, ніж придбати.

Скорпіон

Боротися з негативними думками та емоціями найкраще за допомогою активних дій – як на роботі, так і вдома: не можна залишати вільний час для роздумів.

Стрілець

Підтримувати настрій на високому рівні допоможе спілкування з друзями чи коханими людьми – головне, вибрати тих, хто точно не почне дорікати чи ображати, решту краще сьогодні проігнорувати.

Козоріг

Несподіваний прибуток, який можливий цього дня, не є приводом для інших фінансових операцій – вони, з великою ймовірністю, виявляться збитковими.

Водолій

Небажано приймати професійну пропозицію, яка можлива цього дня, не подумавши: перш ніж дати згоду, необхідно ретельно обміркувати цей крок, зваживши всі «за» та «проти».

Риби

Не варто нервувати з незначних приводів: вже завтра вони можуть здатися не вартими уваги, а витрачене на ці переживання здоров'я повернути не вдасться.

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