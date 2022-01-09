Гороскоп на 10 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла панують нероздільно

День, коли сили зла панують над людьми нероздільно – необхідно дотримуватися максимальної обережності, щоб не стати їхньою жертвою.
Необхідно остерігатися травм: не робити різких рухів, не піднімати тяжкості, не займатися екстремальними видами спорту, не керувати автомобілем на забороненій правилами дорожнього руху швидкості.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 січня для Овнів
Погані передчуття, які можуть зіпсувати настрій цього дня, не матимуть під собою реальної основи: вони – не більше, ніж відображення енергетики місячного дня, тому не варто приділяти їм своєї уваги.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 січня для Тельців
Вкрай важливо тримати себе в руках: емоційні сплески, які ймовірні цього дня, можуть серйозно розхитати вам нервову систему і навіть стати причиною стану, який медики називають нервовим зривом.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 січня для Близнят
Чим більше хорошого ви будете бачити в подіях, що відбуваються з вами цього дня, тим позитивнішими вони виявляться насправді, так що можна – і потрібно! — практикувати позитивне мислення.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 січня для Раків
День несприятливий для активної діяльності, тому рекомендується провести його в тиші і спокої, зайнявшись чимось наскільки приємним, настільки і корисним — наприклад, своїм хобі.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 січня для Левів
До критики близьких людей необхідно поставитися з розумінням: навіть якщо їхні слова здадуться вам причіпками, зерно істини в них буде, тому потрібно, хоч вам це буде складно, взяти їх до уваги.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 січня для Дів
Не варто реагувати на неадекватну поведінку оточення: навіть якщо комусь із них вдасться серйозно зачепити вас, вдайте, що не почули або навіть не помітили – залишитеся у виграші.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 січня для Терезів
Небажано втручатися в чужі конфлікти: помирити ворожі сторони ви, найімовірніше, все одно не зумієте, а от отримати їхній гнів на свою голову – до того ж як тих, хто має рацію, так і винних – зможете легко.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 січня для Скорпіонів
Щоб убезпечити себе від неприємностей, можливих цього дня, займіться роботою: зосередившись на виконанні робочих завдань, решті ви вже не станете приділяти увагу.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 січня для Стрільців
Головним ворогом для вас сьогодні стануть лінощі, яку можна – і треба! – подолати найнесподіванішим способом: спробуйте розізлитися на себе – це стане чудовою мотивацією для успішної роботи.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 січня для Козорогів
Негативні думки спричинять так само неприємні наслідки: зате, чим більше ви будете сподіватися на хороше, тим приємнішими виявляться події, що відбуваються з вами.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 січня для Водоліїв
Потрібно утриматися від сварок і конфліктів, особливо з близькими, навіть якщо вам здаватиметься, що без них не обійтися: проблему ви таким чином не вирішите, а стосунки зіпсуєте всерйоз і надовго.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 січня для Риб
Важливо відмовитися від спілкування з людьми, які викликають негативні емоції: реакція на бесіди з ними може виявитися навіть серйознішою, ніж зазвичай, так що краще не навантажувати свою нервову систему.
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