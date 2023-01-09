Гороскоп на 10 січня для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших днів місячного циклу

Один із найскладніших днів місячного циклу, коли численні конфлікти призводять до дратівливості, і навіть до агресії.
Важливо за всяку ціну тримати свої емоції в шорах, бо випущені на волю, вони можуть стати причиною серйозних неприємностей – як у професійному, так і в особистому житті. А ось за проявлені в цей час терпіння й витримку зірки сьогодні обов'язково винагородять – головне, не дозволяти собі зриватися на своє оточення.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 10 січня для Овнів
Прислухатися сьогодні потрібно лише до тих, кому по-справжньому вірите: навіть якщо решта казатиме правильні речі, однаково частка їхньої особистої зацікавленості у вашому рішенні не виключається.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 10 січня для Тельців
Ідеї – насамперед професійні, – які сьогодні спадуть вам на думку, бажано запам'ятати, а ще краще – записати: у них будуть серйозні перспективи, які обіцяють високий дохід.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 10 січня для Близнят
Оскільки будь-яка розмова сьогодні слово за словом може перерости в серйозний конфлікт, розмови потрібно вести на суто нейтральні теми – наприклад, погоду, тут важко буде посваритися.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 10 січня для Раків
Від фінансових операцій цього дня необхідно відмовитися: замість очікуваного прибутку вони можуть завдати збитків, тож не варто ризикувати своїм фінансовим благополуччям даремно.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 10 січня для Левів
День якнайкраще вдалий для прибирання – особливо генерального: воно не лише допоможе навести в житлі ідеальний лад після свят, а й очистить його енергетику.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 10 січня для Дів
День бажано заздалегідь спланувати таким чином, щоб якнайменше перетинатися зі своїми колегами – особливо з тими, хто з якоїсь причини вам неприємний: велика ймовірність серйозного конфлікту.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 10 січня для Терезів
Небажано робити висновки з будь-яких подій, які можуть статися цього дня: через різні причини ваше сприйняття сьогодні спотворить об'єктивну картину реальності, тож легко буде помилитися.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 10 січня для Скорпіонів
Зрозуміти, що відбувається у вашому житті, допоможе розмова з близькою вам людиною: вона позбавлена упередженості та суб'єктивізму, тому зможе оцінити факти, які ви їй викладете, максимально точно.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 10 січня для Стрільців
Властива вам імпульсивність, яка часто штовхає вас на необдумані вчинки, сьогодні може змусити вас втрапити в конфлікт: щоб цього не сталося, опануйте себе.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 10 січня для Козорогів
Зірки рекомендують вам зайнятися вашою улюбленою справою – роботою: зосередившись на своїх безпосередніх професійних обов'язках, ви навіть не помітите, як мине час.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 10 січня для Водоліїв
У спілкуванні з новими людьми необхідно бути обережними, особливо якщо новий знайомий претендує на місце у вашому ближньому колі: перше – сприятливе – враження про нього може виявитися хибним.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 10 січня для Риб
Не варто пускати до домівки людей, у добрих намірах яких ви не впевнені: енергетика нашого житла в цей час надто тендітна та нестійка, її буде дуже легко зруйнувати і складно відновити.
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