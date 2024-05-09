Гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть статися найприємніші події

День потужної – і водночас спокійної – енергетики, коли можуть статися найприємніші – як очікувані, так і несподівані – події.

Загострюється інтуїція, завдяки чому людина може зрозуміти щось дуже важливе як про навколишній світ, так і про саму себе. Велика ймовірність того, що можна буде зустріти таємничим чином зниклу людину або віднайти річ, яка загубилася і вважалася втраченою.

Овен

Особливу увагу потрібно звернути на сни, які ви побачите цієї ночі: у них – з великою ймовірністю – буде підказка щодо того, як правильно вчинити в непростій ситуації.

Телець

Настрій у вас сьогодні не найкращий, але не варто робити його заручником своїх рідних і друзів, адже вони – через хороше ставлення до вас – не зможуть відповісти аналогічним чином.

Близнята

На роботі небажано гнатися за всіма "зайцями" – тобто справами – одразу, так ви, найімовірніше, не доведете до ладу жодну з них, а ось обравши одну – пріоритетну, – впораєтеся і з усіма іншими завданнями.

Рак

Сьогодні – втім, як і завжди – не варто нікому дозволяти підвищувати на себе голос або дорікати в чомусь: вчіться відбивати атаки недоброзичливців, тоді вони остерігатимуться на вас нападати.

Лев

Навіть незначна сварка з близькою людиною, що сталася цього дня, може перерости у тривалий конфлікт, який буде дуже складно вирішити – намагайтеся уникнути такого розвитку подій.

Діва

Вирішити важливе професійне питання допоможуть старі зв'язки: людина, з якою ви були знайомі в минулому, тепер обертається у вищих сферах, завдяки чому і зможе врегулювати будь-які розбіжності.

Терези

Напруженість, яку ви можете відчувати від самого ранку, необхідно зняти будь-яким доступним способом, іанкше вона негативно позначиться не лише на настрої, але й на справах.

Скорпіон

Найкращий спосіб досягти поставленої мети – активні дії: ті, хто розгойдуватиметься і розмірковуватиме над кожним своїм кроком, навряд чи зможуть розраховувати на серйозні результати.

Стрілець

Пам'ятайте, що стати однією зі сторін конфлікту сьогодні – дуже просто, а ось вийти з нього без наслідків – не так легко, як здається на перший погляд, тож бажано стримувати емоційні пориви.

Козоріг

Необхідно звести спілкування зі своїм оточенням до мінімуму: критично налаштовані люди можуть стати причиною заниженої самооцінки, що для вас – на відміну від багатьох інших знаків – справжня катастрофа.

Водолій

Відчувши бажання комусь дорікнути або з когось пожартувати, спочатку порахуйте до десяти і лише потім доводьте своє прагнення до фіналу, проте буде краще, якщо ви відмовитеся від нього.

Риби

Чим закінчиться професійний конфлікт, який давно назріває, залежить лише від вас: замість того, щоб лізти в пляшку, вчиніть мудро – спустіть ситуацію на гальмах.

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