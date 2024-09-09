Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку: день радикальних змін

День радикальних – революційних – змін, які стосуватимуться як самої людини, так і всіх сфер її життя.

День радикальних – революційних – змін, які торкнуться як самої людини, так і всіх сфер її життя.

Так улаштований наш світ, що на зміну старому завжди приходить нове, і до цього потрібно ставитись із розумінням. До того ж, відмовившись від незвичного, але багатообіцяльного шансу, можна багато втратити, а погодившись ризикнути – придбати, тож рішення в будь-якому разі залишається за кожним з нас. Також у цей час стане зрозуміло, які результати дали зусилля, докладені останнім часом: можна буде або порадіти з того, що все йде за планом, або зрозуміти, яких помилок було припущено, та виправити їх.

Овен

День сприятливий для очищення, до того ж, не стільки фізичного, хоча воно теж не завадить, скільки морального і психологічного — настав час позбавлятися всього, що ускладнює життя — насамперед, страхів і фобій.

Телець

Небажано відволікатися від безпосередньої роботи, навіть якщо привід видасться вам поважним: втративши багато часу на розмови та пересудження, ви навряд чи зможете виконати професійний план.

Близнята

Не варто відштовхувати людину, з якою ви всерйоз посварилися якийсь час тому: висновок про її провину ви тоді зробили з чужих слів, тепер настав час вислухати її — несподівану для вас — версію подій.

Рак

Необхідно звернути увагу на своє здоров'я — на щастя, про серйозні захворювання не йдеться, але бажано зараз перейматися його станом і вжити превентивних заходів.

Лев

Незважаючи на зайнятість, намагайтеся знайти час для друзів та родичів, особливо тих, кого ви давно їх не бачили: настав час повертати моральні борги людям, які вас люблять.

Діва

Зірки радять помиритися з людиною, з якою ви — винятково з власної вини — посварилися деякий час тому: достатньо буде просто визнати свою провину, в якій не сумніваєтеся навіть ви самі.

Терези

Найдурніше, що можна зробити сьогодні — це посваритися з керівництвом: перш ніж сказати йому «правду в обличчя», подумайте про те, чим це може для вас завершитися – найімовірніше, ви зміните своє рішення. Складаються сприятливі умови для серйозної розмови з близькою людиною: розбіжності, які виникли останнім часом, легко вирішаться якщо не ображатися одне на одного, а просто поговорити.

Скорпіон

Над пропозицією добре заробити, нічого — або майже нічого — для цього не зробивши, необхідно подумати: велика ймовірність того, що вона — своєрідна пастка, в яку вас хочуть заманити шахраї.

Стрілець

Відмовтеся від самовпевненості, під впливом якої ви можете вирішити, що розумніші за всіх, а, отже, будь-яке рішення в змозі ухвалити самостійно — не нехтуйте чужими порадами.

Козоріг

Наскільки серйозним не було б робоче навантаження, намагайтеся впоратися з ним самі: чужа допомога, навіть якщо вона буде обумовлена добрими намірами, замість користі принесе шкоду.

Водолій

Не варто відштовхувати скривдженої вас людини, якщо вона зрозуміла свою помилку і хоче перепросити: виявіть великодушність, зрештою, адже і ви далеко не завжди буваєте застраховані від помилок.

Риби

Не поспішайте засуджувати знайому — і, тим більше, близьку — людину, за здійснений нею вчинок, який вам здається негарним: ви не знаєте всіх обставин, що підштовхнули її до таких дій.

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