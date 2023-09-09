Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку: день метушні й легковажного марнотратства

Уникнути таких – не найкращих – проявів людської натури вдасться лише тим, хто зможе обмежити спілкування з малознайомими людьми і, наскільки це можливо, провести час на самоті – наприклад, за читанням або переглядом гарного кіно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 вересня для Овнів

Вирішення будь-яких важливих питань, навіть якщо йтиметься лише про побутові й господарські клопоти, краще відкласти на інший час, а зараз бажано відпочити – на календарі все ж вихідний.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 вересня для Тельців

Незважаючи на непереборне бажання взятися до роботи, яке долатиме вас від самого ранку, поспішати з цим не варто – успіхом вона не увінчається, лише дарма витратите час і сили.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 вересня для Близнят

Гарний день для того, щоб відволіктися від повсякденних турбот, яких, скільки не працюй, менше не стане, і трохи відпочити – приділити собі час, прийняти ванну з морською сіллю, погуляти.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 вересня для Раків

Справи, заплановані на цей час, необхідно рівномірно розподілити на весь день: запланувавши навантаження на першу його половину, ви ризикуєте надірватися, змістивши на другу – не встигнути.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 вересня для Левів

Необхідно відмовитися від будь-якого – навіть мінімального й невинного – ризику: будь-які авантюрні дії замість виграшу принесуть програш, а це навряд чи входить до ваших планів.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 вересня для Дів

Вам не завадить частка розумної економії: звісно, не варто відмовляти собі в необхідному, але й – у пориві марнотратства – скуповувати все, що трапиться на очі, теж небажано – так недовго і збанкрутувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 вересня для Терезів

Зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на сон, який ви побачите цієї ночі: можливо, він і не виявиться пророчим, але відповідь на запитання, яке вас хвилює, цілком може дати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 вересня для Скорпіонів

Небажано порушувати чужий особистий простір, навіть якщо йдеться про близьку вам людину: подумайте про те, що їй теж колись треба відпочивати від спілкування, і дайте їй "вихідний".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 вересня для Стрільців

Невдалий день для переговорів особистого характеру – вам не вдасться порозумітися з партнерами, тому такі зустрічі краще перенести на інший час.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 вересня для Козорогів

Справами – навіть домашніми – сьогодні треба займатися спокійно й неквапливо, без підвищеного ентузіазму: в напруженому режимі легко можна буде припуститися багатьох помилок, які потребуватимуть перероблення.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 вересня для Водоліїв

Навіть якщо сьогодні у вас є робота, необхідно чергувати її з відпочинком – інакше ви дуже швидко виснажитеся і на робочий тиждень, який почнеться завтра, сил може не стати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 вересня для Риб

Перш ніж докоряти близькій людині за властиві їй недоліки, згадайте про те, що й ви не без гріха, але вас приймають такими, якими ви є – визнайте за іншими таке саме право.

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