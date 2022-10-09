Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли буде важко чинити опір спокусам

День, коли спокуси чатують на людину з усіх боків, – протистояти їм буде важко, але можна і потрібно.

Немає значення, якого роду буде спокуса, якій доведеться протистояти, головне, її подолати – інакше з наслідками своєї слабкості доведеться стикатися ще довгий час. Так, зайвий шматок торта не найкраще позначиться не тільки на фігурі, а й на самооцінці, та й приводити себе в норму доведеться довго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 жовтня для Овнів

Будьте максимально уважними до людей, які вас оточують: велика ймовірність того, що одна з них сьогодні вас дуже здивує – найымовірніше, він виявиться зовсім не такою, якою ви звикли його вважати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 жовтня для Тельців

Особливої уваги сьогодні вимагатимуть діти: щоб вони не потрапили під чужий – найімовірніше, недобрий вплив, необхідно стежити за тим, як вони проводять час: куди ходять, із ким зустрічаються.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 жовтня для Близнят

Не піддавайтеся лінощам, які долатимуть вас від самого ранку: можливо, змусити себе діяти з підвищеним ентузіазмом вам і не вдасться, але хоча б зайнятися рутинною роботою можна і потрібно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 жовтня для Раків

Найкращим заняттям для вас сьогодні має стати благодійність: вона відверне вас від сумних думок, які можуть долати вас у цей час: допомога іншим – чудова можливість зрозуміти, що їм гірше, ніж вам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 жовтня для Левів

Поставивши перед собою важливу професійну мету, йдіть до неї, не відволікаючись на другорядні справи, в іншому разі, підбиваючи підсумки дня, ви зрозумієте, що не встигли зробити зовсім нічого.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 жовтня для Дів

Від порад оточення, навіть якщо йдеться про людей, яким ви довіряєте цілком і повністю, сьогодні необхідно відмовитись: візьміть відповідальність за важливе рішення на себе, тоді й шкодувати не доведеться.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 жовтня для Терезів

День не принесе особливих досягнень у професійному плані – на них у вас просто не вистачить сил, тому займіться тим, до чого зазвичай не доходять руки – наприклад, наведіть лад у документах.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 10 жовтня для Скорпіонів

Вирушити сьогодні на шопінг — не найкраща ідея: вас може зрадити ваш смак, в результаті чого ви станете володарем речей, на які в інший час і не поглянули, так що оминайте магазини.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 жовтня для Стрільців

Будьте уважні до зауважень, які зробить вам сьогодні хтось із близьких людей: у їхніх словах буде зерно істини – він краще за вас бачить і розуміє, що саме у вашій поведінці обов'язково потрібно виправити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 жовтня для Козорогів

Негативну енергетику, яка "накриє" вас від самого ранку, необхідно направити в мирне русло — на вирішення професійних завдань, інакше день можна буде вважати даремно прожитим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 жовтня для Водоліїв

Подолати численні спокуси цього дня допоможе сили волі, якщо ж ви її не задієте, не дивуйтесь тому, що згодом дуже довго лаятимете себе за скоєні помилки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 жовтня для Риб

День, коли особливо важливо стежити за тим, що і кому ви кажете: необережне слово, висловлене на адресу важливої для вас людини, може запустити цілий ланцюжок неприємних подій.

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