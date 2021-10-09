Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку: день посилення розумових здібностей і ясновидіння

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку: день посилення розумових здібностей і ясновидіння

День посилення розумових і інтелектуальних особливостей.

Успіх чекає на тих, хто займається науковою, літературною та аналітичною діяльністю, журналістикою, архітектурою та дизайном, але й представники інших професій в загоні не залишаться. В цей час також можуть відкритися здатності до ясновидіння — не варто нехтувати шансом дізнатися свою долю.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 10 жовтня для Овнів

Незважаючи на те, що люди цього дня не ображаються на зауваження на свою адресу, критикувати всіх не розбираючи все ж не варто — а раптом ви помиляєтеся і людина не заслуговує такої реакції з вашого боку?

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 10 жовтня для Тельців

Відмовтеся від гордовитої манери поведінки і бажання повчати і наставляти оточення на шлях істинний — навряд чи воно оцінить таку зневажливу "турботу" про себе належним чином.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 10 жовтня для Близнят

Якщо немає можливості провести весь день на природі, намагайтеся вирушити до найближчого від вас лісу або водойми одразу ж після обіду — ви отримаєте потужний заряд енергії.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 10 жовтня для Раків

Взаємне нерозуміння, що виникло останнім часом у взаєминах із близькою людиною, можна дозволити, просто щиро поговоривши — ви і самі здивуєтеся, як легко встановити мир в сім'ї.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 10 жовтня для Левів

День — благо, він вихідний — бажано провести з рідними людьми — і у вас, і у них накопичилося багато цікавих тем для обговорення, до того ж, спілкуючись, ви зможете відпочити душею.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 10 жовтня для Дів

На рідкість результативний день, коли, незважаючи на вихідний, вдасться не тільки завершити відкладені справи, але і виконати багато нових завдань, надолуживши згаяне.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 10 жовтня для Терезів

День сприятливий для рішучих кроків в особистому житті: якщо ви давно збиралися зробити пропозицію руки і серця близькій людині або, навпаки, розлучитися з нею, ваш час прийшов.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 10 жовтня для Скорпіонів

Відповідь на важливе запитання, яке не дає вам спокою останнім часом, дадуть знаки, що надсилаються згори, щоб прояснити ситуацію: будьте уважні до всього, що побачите і почуєте.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 10 жовтня для Стрільців

Хороший день для спілкування з літніми родичами: на знак вдячності за приділені їм час і увагу вони поділяться з вами важливою інформацією, яка стане в пригоді вам в особистому житті.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 10 жовтня для Козорогів

Ніхто з близьких не здивується, якщо ви вирішите присвятити неділю роботі, можливо, саме тому справи будуть просуватися легко, ніби як по маслу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 10 жовтня для Водоліїв

Не варто звертати уваги на дрібні неприємності, які можуть статися цього дня, — уже завтра ви про них не згадаєте, так чи варто витрачати на них свої нервові клітини?

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 10 жовтня для Риб

Якщо ви комусь заборгували, намагайтеся сьогодні закрити — або хоча б почати це робити — свій борг: в такому разі ваша "кредитна історія" з точки зору кармічних процесів виявиться позитивною.

Гороскопи на жовтень 2021:

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