Гороскоп на 11-12 лютого для всіх знаків зодіаку: дні, які несуть розуміння людей і подій

22-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, вносить у наше життя правильне розуміння людей і подій.

Хтось називає цю здатність – або дар – мудрістю, інші – ясновидінням, ще хтось – інтуїцією, та в будь-якому разі людина отримує нові знання, які дають їй можливість правильно орієнтуватися в життєвих обставинах, що постійно змінюються. Посилення розумових та інтелектуальних здібностей дозволяє думати, аналізувати і, що вкрай важливо, робити висновки, і це полегшує розуміння процесів як минулого й сьогодення, так і майбутнього.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Овнів

Не відмовляйте в допомозі тим, хто вас про неї попросить: пам'ятайте, що закон бумеранга працює безвідмовно, тому ви пожнете те, що посіяли, а вже хорошим воно буде чи поганим – залежить лише від вас самих.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Тельців

Дні, коли категорично не рекомендується обманювати ні інших, ні – особливо! – себе: цілком можливо, що вам захочеться видати бажане за дійсне, проте обман однаково буде викритий, а вам буде ніяково.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Близнят

Надмірно захопившись вирішенням чужих проблем, ви гарантовано забудете про свої, а коли згадаєте, може з'ясуватися, що вже пізно, тож утримуйте баланс між чужим життям і своїм.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Раків

Час сприятливий для з'ясування стосунків із близькою вам людиною: цими днями ви обоє будете налаштовані на вирішення взаємних проблем, тому зможете почути і, головне, зрозуміти, чого хоче інший.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Левів

Не варто очікувати подяки за добрі справи, вчинені в цей час, інакше вони втратять свій шляхетний зміст і стануть просто торгом, що розвивається за принципом "ти мені, я тобі".

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Дів

Сьогоднішні дні, як і належить вихідним, сприятливі для відпочинку – щоправда, для того, аби поповнити запаси енергії на весь наступний робочий тиждень, він має бути максимально активним.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Терезів

Навіть якщо на роботі передбачається аврал, не варто присвячувати ці дні вирішенню професійних завдань: нічого корисного вам зробити однаково не вдасться, а час і сили будуть витрачені дарма.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Скорпіонів

Уважно слухайте все, що будуть говорити вам люди з вашого оточення: з їхніх слів, які, здавалося б, нічого не означатимуть, вам вдасться дізнатися важливу для себе інформацію, яка стане вам у пригоді в житті або роботі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Стрільців

Найкращий спосіб не розголосити чужої таємниці – взагалі не знати її, та якщо хтось у пориві відвертості відкриє вам свій секрет, намагайтеся не втаємничувати в нього інших людей.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Козорогів

Незважаючи на бажання зайнятися роботою, приділіть час домашнім справам: якщо цього не зробити, протягом наступного тижня вони постійно відволікатимуть вас від важливого, що негативно позначиться на вашому ККД.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Водоліїв

Представникам вашого знака не варто займатися силовими видами спорту і піднімати важкі предмети: велика ймовірність травм і розтягувань, які на певний – можливо, тривалий – час виб'ють вас із колії.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 – 12 лютого для Риб

Цими днями люди, які перебувають поруч, не зможуть обдурити вас, навіть якщо дуже хотітимуть це зробити, тому просто поставивши запитання, яке вас цікавить, ви зможете отримати на нього правдиву відповідь.

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