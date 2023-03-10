Гороскоп на 11 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна побачити себе збоку

День, коли на себе та своє життя можна подивитися збоку – це чудовий спосіб змінити його на краще.

Найголовніше в цьому разі – побачити причинно-наслідкові зв'язки, які привели людину до тієї просторово-тимчасової точки, в якій вона зараз перебуває. Подальші дії залежать лише від неї самої: необхідно проаналізувати отримані дані і зробити висновок, а потім і вибір щодо того, як діяти далі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 березня для Овнів

Дії в будь-яких життєвих сферах сьогодні приречені на удачу, але найкраще – з урахуванням того, що на календарі вихідний день – віддати перевагу домашній роботі, яку вдасться зробити легко і швидко.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 березня для Тельців

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але сьогодні бажано віддати перевагу шопінгу – вам вдасться знайти саме ті речі, про які ви давно мріяли, та ще й придбати їх із вагомою знижкою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 березня для Близнят

Сумні думки, які долають вас у цей час, можна "перебити" лише позитивними емоціями: побалуйте себе тим, у чому зазвичай собі відмовляєте – наприклад, з'їжте шматочок торта.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 березня для Раків

День сприятливий для торговельних операцій, тож якщо ви давно збиралися щось придбати чи продати – наприклад, предмет меблів чи інтер'єрну прикрасу – зробіть це сьогодні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 березня для Левів

День сприятливий для серйозної розмови з членами вашої родини – особливо тими, стосунки з якими не такі гарні, як раніше: сьогодні вам вдасться розставити всі крапки над "і".

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 березня для Дів

Нинішній день – добре, що він вихідний – якнайкраще підходить для відновлення сил: останнім часом ви дуже багато працюєте, тому саме час перевести подих і запастися енергією на наступний тиждень.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 березня для Терезів

День, коли можна дозволити собі ризикнути, купивши, наприклад, лотерейний білет: з одного боку, виграш вельми ймовірний, з іншого – навіть якщо успіх цього разу мине стороною, ви нічого не втрачаєте.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 березня для Скорпіонів

Не найкращий час для відвідування перукарні: візит до салону краси не лише не принесе бажаного результату, як-то покращення зовнішнього вигляду, але й негативно позначиться на настрої.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 березня для Стрільців

Незважаючи на вихідний, можна розпочинати реалізацію важливих професійних планів, над якими ви давно розмірковуєте: починайте працювати, не поспішаючи, але будьте впевнені у своїх діях.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 березня для Козорогів

Сьогодні – втім, як і завжди – вам необхідно уникати самолікування: навіть якщо десь щось кольне, варто звернутися до лікаря, а не "виписувати" собі ліки з телевізійної реклами.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 березня для Водоліїв

Необхідно уникати конфліктів у стосунках із коханою людиною: навіть незначна суперечка може мати серйозні наслідки, тому важливо уникати будь-яких розбіжностей.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 березня для Риб

Сьогодні люди, які вас оточують, будуть доброзичливими, як ніколи, тому можна розраховувати на допомогу і добру пораду навіть від зовсім незнайомої людини, не кажучи вже про рідних і близьких.

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