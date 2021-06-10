Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто злитися і дратуватися

День, коли підвищується фізична активність, а разом із нею зростає і емоційність, що найчастіше призводить до дратівливості.

Не варто злитися з незначних приводів, ні до чого, крім напруженості нервової системи, це не призведе. Вдалими будуть покупка і продаж рухомого і нерухомого майна — будинків, квартир і автомобілів.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 11 червня для Овнів

У спілкуванні з людьми — особливо друзями і близькими — не варто давати волю емоціям: велика ймовірність посваритися через дрібниці, про які ви згодом і не згадаєте.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 11 червня для Тельців

Небажано вступати в суперечки і дискусії: моральних — а, можливо, і фізичних — сил на це заняття піде багато, а результат виявиться незначним — довести свою правоту вам все одно не вдасться.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 11 червня для Близнят

Через підвищений емоційний фон буде велика спокуса зірвати свій негатив на інших людях — не варто цього робити, особливо якщо йдеться про близьких, які люблять вас, а тому беззахисні перед вами.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 11 червня для Раків

В цей день вам як ніколи знадобиться міцний сімейний тил: за підтримкою — як морального, так і матеріального характеру — необхідно буде звертатися до рідних людей, вони не підведуть.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 11 червня для Левів

Ділові переговори, призначені на сьогоднішній день, будуть мати успіх лише в тому разі, якщо вони минуть у неформальній атмосфері — офіціоз не дозволить партнерам з довірою поставитися одне до одного і укласти угоду.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 11 червня для Дів

Навіть якщо люди, яким ви довіряєте, будуть запевняти, що в ваші професійні розрахунки вкралася помилка, дійте так, як вважаєте за потрібне: найближчі події доведуть вашу правоту.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 11 червня для Терезів

Не варто ділитися своїми особистими планами навіть із найкращими друзями — самі того не бажаючи, вони можуть наврочити вас і ваші благі наміри, і все станеться зовсім не так, як ви спочатку задумали.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 11 червня для Скорпіонів

Сьогодні категорично не рекомендується не тільки брати, але й давати в борг: навіть невелика сума може на енергетичному рівні порушити ваш ідеальний фінансовий баланс.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 11 червня для Стрільців

Зробивши роботу в першій половині дня, після обіду необхідно подбати про свій фізичний і моральний стан: в першому випадку — сходити в басейн або тренажерний зал, у другому — відвідати музей або театр.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 11 червня для Козорогів

День сприятливий для виправлення помилок в роботі, зроблених останнім часом — причому бажано поквапитися, поки про всі недоліки не дізналося начальство — його реакція може виявитися непередбачуваною.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 11 червня для Водоліїв

Позбутися втоми і слабкості, які можуть відчуватися ближче до обіду, допоможе денний сон — навіть будучи нетривалим, він легко допоможе відновити сили.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 11 червня для Риб

День сприятливий для укладання угоди, яка планувалася і готувалася деякий час назад, зараз для цього складуться найбільш вдалі умови, головне — не упустити щасливий шанс.

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