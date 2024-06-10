Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто зайнятися наведенням ладу

Нинішній день не підходить для активних – передусім професійних – дій, краще за них не братися.

Але й байдикувати – тим більше, у робочий день – теж небажано: руки – і особливо – голову обов'язково треба чимось зайняти. Найкраще присвятити більшість часу наведенню ладу в навколишньому просторі: документах, шафах, квартирі або будинку. Від непотрібних паперів у вигляді протермінованих рахунків і квитанцій та речей, якими давно ніхто не користується, краще позбавитися – вони відбирають енергію, необхідну для успішної роботи та щасливого життя.

Овен

Неприємні слова, які ви цього дня почуєте на свою адресу, мають під собою підставу, тому не поспішайте ображатись на людину, яка вам їх висловить – можливо, згодом ви будете їй вдячні.

Телець

Навіть якщо вам здасться, що близька людина – друг чи родич – потребує вашої поради, не поспішайте її давати: найімовірніше, вона сприйме ваше втручання у її справи в багнети.

Близнята

Намагайтеся бути перебірливими в цілях, які ви перед собою ставите: цілком можливо, ви замахнетесь на те, на що не маєте морального права — чужий задум, навіть втіленим, щастя вам не принесе.

Рак

Не варто налагоджувати стосунки з людиною, яка цього не прагне: навіть домігшись її уваги, ви незабаром знову втратите її, а отже, час і сили, спрямовані на її чарівність, будуть витрачені даремно.

Лев

Протягом дня складуться сприятливі умови для примирення з близькою людиною, з якою ви посварилися досить давно і від того часу не знаєте, як повернути все на колишні – мирні – місця.

Діва

Будь-яка сварка, що відбулася в цей час, затягнеться надовго, тому, незважаючи на поганий настрій, який може супроводжувати вас від самого ранку, постарайтеся ні з ким не конфліктувати — собі дорожче виявиться.

Терези

Не варто планувати на цей день надто багато справ – як професійного, так і побутового характеру: встигнути все не вдасться, а ось почуття незадоволеності, яке з'явилося в результаті, надовго залишиться.

Скорпіон

На представників вашого знака чекає успіх у всіх життєвих сферах – від професійної до особистої: головне – проявляти ініціативу та діяти, щоб не прогаяти важливий – і рідкісний – шанс.

Стрілець

Поганий настрій, який може переслідувати представників вашого знака сьогодні, потрібно лікувати пішими прогулянками, до того ж міські вулиці в цьому сенсі нічим не поступляться вилазкам на природу.

Козоріг

Успішними виявляться будь-які фінансові операції, тому тим із вас, хто давно збирався ухвалити важливе рішення матеріальної властивості, не варто марнувати час – треба діяти без зволікання.

Водолій

Нікому не відмовляйте у допомозі, навіть якщо вам здасться, що людина спекулює вашою добротою: ваше благородство не залишиться поза увагою вищих сил, які винагородять вас за нього.

Риби

Збираючись ухвалити важливе рішення або зробити серйозний вчинок, порадьтеся зі своєю інтуїцією: на відміну від логіки і розуму, вона підкаже, як отримати вигоду з будь-якої ситуації.

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