Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно сміливо йти до поставленої мети

День, коли можна розпочинати втілення в життя планів, складених напередодні – робота над ними виявиться успішною.

Головне – йти до поставленої мети, не озираючись на всі боки і не витрачаючи дорогоцінну енергію по дрібницях – повернути її назад, направивши в потрібне русло, на жаль, не вдасться. До вирішення фінансових питань слід підходити обережно: здійснювати можна тільки дрібні операції, де прорахунок виявиться не таким прикрим, а ось від великих краще відмовитися. Важливо також пам'ятати, що випадкових подій у такий час не буває – все надсилається людині з певною метою, але з якою саме, стає зрозуміло пізніше.

Овен

Думати над тим, що кажеш, представникам такого стрімкого знака як ваш, необхідно завжди, але сьогодні – особливо: сказані зопалу слова можуть призвести до, м'яко кажучи, неприємних наслідків.

Телець

Дуже важливо економно витрачати енергію, яку відпустять вам сьогодні зірки: прикро буде, витративши її на вирішення другорядних проблем, зрозуміти, що на найголовніше питання її не вистачає.

Близнята

Не варто конфліктувати з близькими через дрібниці, які не мають жодного значення для ваших стосунків: навіщо ображати тих, кого любите, – особливо літніх родичів – на рівному місці.

Рак

Розв'язуючи важливе професійне питання, не зупиняйтеся на пів дорозі, навіть якщо вам здасться, що потрібно зробити перепочинок: пригальмувавши, ви, найімовірніше, вже не зможете взяти колишній – високий – темп.

Лев

День сприятливий для закупів – особливо це стосується великої побутової техніки: придбані сьогодні речі відрізнятимуться високою якістю, тож прослужать вам довго та без нарікань.

Діва

У будь-якій ситуації передусім треба запитувати себе: звичайно, можна звинуватити когось іншого і заспокоїтися, але в такому разі ви не зрозумієте, де помилилися, а найголовніше – не зможете вчасно виправити хибу.

Терези

Не варто розповідати про свої плани на майбутнє всім поспіль: якщо ви не хочете, щоб ваші ідеї втілили в життя хтось інший, збережіть їх у таємниці – хоча б доти, доки вони не стануть реальністю.

Скорпіон

Не варто витрачати сили, які ви сьогодні в собі відчуєте, на з'ясування стосунків із близькими людьми – ні до чого, окрім сварки, це не приведе, а ось зайнятися серйозною та важливою роботою не тільки можна, а і потрібно.

Стрілець

З усіх занять намагайтеся вибирати ті, які приносять вам задоволення: приємні емоції, які в результаті отримаєте, сприятливо відіб'ються не тільки на настрої, а й на життя загалом.

Козоріг

Не відмовляйтеся від примирення з людиною, яка деякий час тому словом чи справою образила вас: найімовірніше, вона зрозуміла свою помилку і тепер хоче щиро перепросити – дайте їй другий шанс.

Водолій

Активні дії сьогодні не тільки не принесуть очікуваного результату, а й можуть «спрацювати» з точністю до навпаки, тому їх, зрозуміло, за можливості краще уникати, присвятивши час відпочинку.

Риби

Від романтичних побачень цього дня краще відмовитись: відсутність порозуміння приведе до сварки, яка затягнеться надовго – виплутатися з неї вдасться нескоро, а зусиль доведеться докласти чимало.

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