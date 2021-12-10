Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба згадати про старих друзів

Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба згадати про старих друзів

День, коли треба згадати про друзів та знайомих, спілкування з якими давно перервалося без очевидних причин.

Цілком можливо, що їхня поява в житті відкриє багато таємниць, які досі вважалися безнадійними, тому на їхню розгадку ніхто не сподівався. Образа, яка – з великою ймовірністю – розділила людей, давно забулася, тож саме час налагоджувати стосунки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 грудня для Овнів

Інтуїція, що перебуває буквально на піку своїх можливостей, дасть відповідь на будь-яке важливе запитання — як побутове, так і особисте, так що "радитись" сьогодні потрібно тільки з нею.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 грудня для Тельців

Сьогодні необхідно перепросити тих зі своїх друзіх, кого ви примудрилися образити останнім часом, що, враховуючи ваш характер, буде непросто, але необхідно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 грудня для Близнят

День можете присвятити побутовим клопотам, яких за робочий тиждень накопичилася неабияка кількість, а вечір обов'язково потрібно провести з сім'єю: приготувати спільну вечерю та вдосталь поспілкуватися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 грудня для Раків

Перш ніж, кинувши всі свої справи та улюблену сім'ю напризволяще, кинутися допомагати іншим людям, непогано було б з'ясувати, чи справді ця людина потребує вашої підтримки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 грудня для Левів

У взаєминах із коханою людиною не варто прагнути показати свою незалежність — іноді частка слабкості, а, можливо, і показної дурості, не тільки не зашкодить, а й допоможе зміцнити зв'язок.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 грудня для Дів

Непогано було б задуматися про очищення організму фізично, благо, сьогодні вихідний: можна влаштувати розвантажувальний день, відвідати SPA-салон, прийняти ванну з морською сіллю або аромамаслами.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 грудня для Терезів

До знаків, які буде цього дня надсилати вам доля, необхідно ставитися з максимальною увагою: вони можуть приходити з різних — часом несподіваних — джерел, але ігнорувати їх не можна.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 грудня для Скорпіонів

Вирішивши сказати ущипливе слово комусь із близьких, порахуйте до десяти і зведіть все до жарту, інакше стосунки з людиною можуть серйозно зіпсуватися, а це вам точно не потрібно.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 грудня для Стрільців

День сприятливий для спілкування з друзями, особливо з тими, кого ви давно не бачили: якщо не буде можливості зустрітися "наживо", поговоріть хоча б телефоном — такі бесіди, як правило, лікують душі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 грудня для Козорогів

Незважаючи на роботу, яку ви взяли додому, бажано присвятити день відпочинку, поєднаному з роботою над собою: проаналізуйте колишні помилки та подумайте про те, як їх виправити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 грудня для Водоліїв

Найкраще, що ви можете зробити цього дня, – це змінити на краще простір навколо себе: звичайно, зробити це у світі за вікном практично неможливо, але у своєму будинку цілком доступно.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 грудня для Риб

Люди, що прийшли з минулого життя – друзі чи кохані – принесуть із собою не тільки приємні спогади, які мають місце бути, але й вирішення серйозних життєвих проблем.

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