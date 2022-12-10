Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку: день невипадкових подій

Все, що станеться з людиною цього дня, не буде випадковим: будь-які події зумовлені нашими діями, намірами та думками.
Саме з такої – кармічної – точки зору потрібно підходити до всього, з чим доведеться мати справу у цей час – як до наслідків своїх досягнень та помилок. А отже, і висновки доведеться робити самостійно, благо, часу у нас для цього буде достатньо: на календарі – вихідний день.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 11 грудня для Овнів
Поведінка людей, які вас оточують, хоч би якою дивною вона вам здалася, не більше ніж відображення того, що робите і кажете ви самі: придивіться до них уважніше – отримаєте відповіді на важливі запитання.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 11 грудня для Тельців
Можливо, причина смутку, який долає вас останнім часом, криється у відсутності спілкування з коханою людиною, з якою ви перебуваєте у сварці, але оскільки в ній винні ви, вам і першому і миритися.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 11 грудня для Близнят
Щоб позбутися самотності, в якій ви замкнулися останнім часом, частіше виходьте "в люди": нові знайомства і спілкування знову пробудять у вас інтерес до життя, що вважався втраченим.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 11 грудня для Раків
Як би сильно ви не любили наводити лад і затишок у будинку, відверніться від господарських турбот і приділіть час собі: займіться тим, що приносить вам радість, і це стане для вас найкращим відпочинком.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 11 грудня для Левів
Сни сьогодення не будуть для вас віщими в тому сенсі, який ми вкладаємо в це слово, – вони не відкриють вам майбутнє, але відповіді на багато важливих запитань дадуть – головне, грамотно їх розшифрувати.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 11 грудня для Дів
Не варто допускати стосовно близьких вам людей не лише поганих слів, а й негативних думок: все, що ви сьогодні скажете чи подумаєте, дуже швидко повернеться до вас бумерангом – пам'ятайте про це.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 11 грудня для Терезів
Незважаючи на бажання провести день лежачи на дивані, незважаючи на вихідний, не дозволяйте собі не діяти: звичайно, для вирішення професійних питань цей час не підходить, але чому б не зайнятися своїм будинком?
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 11 грудня для Скорпіонів
Не поспішайте підходити до оцінки подій нинішнього дня зі звичними мірками: життя сповнене сюрпризів – те, що ви звикли вважати негативом, найближчим часом може програтися в позитивному ключі, і навпаки.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 11 грудня для Стрільців
Негативу, що виходить у цей день від оточення, позбутися допоможе тільки притаманна вам доброзичливість: будь-які злі наміри розіб'ються про неї, як об кам'яну стіну, і розсипляться на порох.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 11 грудня для Козорогів
Від романтичного побачення – якщо, звичайно, вам дорога людина, з якою ви хочете зустрітися – сьогодні краще відмовитися: будь-яка дрібниця може стати причиною сварки та, як наслідок, розчарування у стосунках.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 11 грудня для Водоліїв
Будь-яка негативна інформація, отримана вами сьогодні – особливо це стосується новин – буде прийнята вами занадто близько до серця, а отже, може довести до нервового зриву – абстрагуйтеся від неї.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 11 грудня для Риб
Сьогодні особливо важливо відмовитися від спілкування з незнайомими людьми, навіть якщо вони лише запитують у вас, як пройти на ту чи ту вулицю: нічого хорошого вам така розмова не обіцяє.
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